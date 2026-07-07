Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del costo de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este martes, 7 de julio de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 652,73 pesos colombianos.

El Real mostró una evolución negativa: en la última semana cayó -0.89% y en el último año acumula -9.15%, indicando una tendencia bajista.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 9.55%, muestra un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.27%.

¿Cuál es la señal para determinar si fue al alza o a la baja en las últimas dos sesiones?

Además,

En los últimos 10 días, el Real mostró un comportamiento mixto con predominio de avances sobre retrocesos; tras un bache a mitad de periodo, cerró con impulso y una leve tendencia alcista.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este martes, 7 de julio de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 652.730392061295 pesos colombianos, deberán pagar 65273.0392061295 pesos; 200 reales costarán 130546.078412259 pesos y 500 reales costarán 326365.1960306475 pesos.