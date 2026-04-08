Un reciente fallo de la Corte Suprema cambia el panorama para miles de colombianos que buscan acceder a una pensión de sobrevivientes. La decisión permite reconocer este derecho incluso cuando no se alcanzan los aportes mínimos establecidos en la normativa vigente. El caso surgió tras la negativa de una entidad pensional a otorgar la mesada a una mujer adulta mayor, argumentando que su pareja fallecida no cumplía con las semanas requeridas. Sin embargo, la justicia revisó el contexto y aplicó un criterio distinto. La Corte Constitucional busca así mejorar la protección a personas en condición de vulnerabilidad, habilitando mecanismos legales que priorizan la realidad del afiliado sobre los requisitos estrictos del sistema. La decisión judicial se fundamenta en una figura conocida como condición más beneficiosa, que permite analizar el caso bajo normativas anteriores si resultan más favorables para el beneficiario. El alto tribunal explicó que esta herramienta jurídica permite “acudir a un régimen anterior para evaluar el requisito de semanas de cotización, siempre que se trate de una expectativa legítima construida bajo ese marco normativo”, lo que amplía las posibilidades de acceso a la prestación. El análisis no se limita a la ley vigente, sino que contempla normas anteriores que pueden aplicarse en ciertos escenarios: El reconocimiento de esta pensión no es automático y exige cumplir criterios específicos definidos por la jurisprudencia: Además, la decisión ordenó reconocer la pensión desde la fecha en que se presentó la acción judicial, lo que marca un precedente importante en la aplicación de criterios más flexibles dentro del sistema pensional colombiano.