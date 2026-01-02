Este viernes, 2 de enero de 2026, la cotización delreal llegó a 695.9179 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,09%.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 4.43%, mientras que en el último año su variación ha sido de -6.21%, reflejando una tendencia a la baja en el valor de la moneda a largo plazo, a pesar de la reciente recuperación semanal.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron aumentos temporales y momentos de estabilidad. Esta dinámica sugiere una volatilidad en el mercado, donde los descensos fueron más frecuentes, lo que podría reflejar factores económicos subyacentes que afectan su valor.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 12.20%, es mayor que la volatilidad anual del 10.87%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 69,591.79 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 139,183.58 pesos y 500 reales tendrá un costo de 347,958.95 pesos.