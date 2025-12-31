Este miércoles, 31 de diciembre de 2025, la cotización deldólar llegó a 3773.59 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,49%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un aumento del 2.12%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -12.37% en su valor.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con una notable disminución en varios días, seguida de un ligero aumento y una estabilidad en algunos momentos. Esta fluctuación sugiere un mercado volátil, donde la presión a la baja ha predominado, aunque con ciertos repuntes que podrían indicar una posible recuperación a corto plazo.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 10.93%, superando la volatilidad anual del 9.94%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Cuánto sale comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 377,359.01 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 754,718.02 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1,886,795.05 pesos.