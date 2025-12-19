Nuevos cálculos permitieron precisar cuándo será su punto más cercano a la Tierra y qué se podrá observar desde el planeta (Fuente: archivo).

El cometa interestelar 3I/ATLAS, uno de los objetos más extraños detectados en los últimos años, tendrá este viernes su momento de mayor cercanía con la Tierra, según confirmaron científicos de la NASA tras actualizar los modelos orbitales.

Aunque el fenómeno no implica ningún riesgo para la humanidad, sí representa una oportunidad clave para la astronomía, ya que se trata de un cuerpo que no se formó en el sistema solar y que atraviesa esta región del espacio a gran velocidad.

¿Qué es el objeto interestelar 3I/ATLAS y por qué es tan importante para la ciencia?

El 3I/ATLAS es el tercer objeto interestelar confirmado que cruza el sistema solar, después de ‘Oumuamua y 2I/Borisov. Fue detectado por la red de telescopios ATLAS, diseñada para alertar sobre objetos cercanos a la Tierra, y desde entonces se convirtió en un objetivo prioritario de observación.

Su importancia radica en que no está ligado gravitacionalmente al Sol. Esto significa que proviene de otro sistema planetario y que, una vez complete su recorrido, continuará su viaje por el espacio interestelar sin regresar.

El objeto interestelar 3i atlas cometa se acerca a la Tierra. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuándo será el máximo acercamiento del cometa 3I/ATLAS a la Tierra?

De acuerdo con los datos más recientes de la NASA, el cometa 3I/ATLAS alcanzará su máxima aproximación a la Tierra este viernes 19 de diciembre de 2025. El momento exacto del punto más cercano se dará alrededor de las 06:00 GMT, lo que corresponde a la madrugada en Colombia.

En ese instante, el objeto pasará a unos 270 millones de kilómetros del planeta, una distancia considerada completamente segura y muy superior a la que separa a la Tierra de la Luna.

¿A qué distancia pasará 3I/ATLAS y existe algún riesgo para la humanidad?

Los expertos fueron enfáticos en descartar cualquier tipo de amenaza. El cometa interestelar se mantendrá a una distancia que no representa peligro alguno y su trayectoria no intersecta la órbita terrestre.

Cuando la NASA habla de “acercamiento”, se refiere únicamente al punto de menor distancia dentro de su recorrido, un dato relevante para el estudio científico, pero que no implica riesgo de impacto ni alteraciones para el planeta.

¿Por qué se dice que el cometa 3I/ATLAS se “activó” antes de llegar?

Los astrónomos explicaron que el 3I/ATLAS comenzó a mostrar actividad cometaria antes de su mayor cercanía con la Tierra debido al aumento de la radiación solar. Al aproximarse al Sol, parte del hielo de su núcleo se sublima y libera gases y polvo, formando una coma brillante.

Este comportamiento anticipado permitió a los científicos observar con mayor detalle su composición química y su dinámica, algo poco común en objetos que provienen de fuera del sistema solar.

¿Desde dónde se puede observar el cometa 3I/ATLAS en diciembre?

Durante los días cercanos al máximo acercamiento, el cometa se desplazará por zonas del cielo asociadas a las constelaciones de Virgo y Leo. Sin embargo, no será visible a simple vista desde Colombia.

Para observarlo será necesario contar con telescopios de mediana a alta potencia, preferiblemente desde lugares con baja contaminación lumínica y durante la madrugada, cuando las condiciones del cielo sean más favorables.

¿Qué revelan las observaciones de la NASA sobre el tamaño y la composición de 3I/ATLAS?

Las imágenes y mediciones recopiladas por telescopios como Hubble y James Webb sugieren que el núcleo del cometa podría tener varios kilómetros de diámetro. Además, los análisis espectrales indican la presencia de gases como monóxido de carbono y dióxido de carbono, junto con polvo rico en materiales poco habituales en cometas del sistema solar.

Estos datos refuerzan la idea de que 3I/ATLAS se formó en un entorno estelar distinto al nuestro, lo que lo convierte en una verdadera “muestra” de otro sistema planetario.