Conocer para qué sirve y cuándo debe mantenerse en reserva puede ayudar a prevenir fraudes y proteger la información financiera.

Pocos lo saben: para qué sirven los números rojos de la cinta métrica y por qué están

El uso de tarjetas de crédito y débito forma parte de la rutina diaria de millones de personas. Sin embargo, no todos conocen el significado del CVV, un código que cumple una función clave al momento de realizar compras, especialmente por internet.

Aunque parece un simple número impreso en la tarjeta, este dato actúa como un mecanismo adicional de verificación para confirmar que quien realiza una operación tiene el plástico en su poder. Por esa razón, especialistas en ciberseguridad recomiendan no compartirlo con terceros.

Comprender qué representa el CVV y cómo protegerlo puede marcar la diferencia para reducir el riesgo de estafas, compras no autorizadas y robo de datos bancarios.

¿Qué significa el CVV de una tarjeta de crédito?

CVV corresponde a las siglas en inglés Card Verification Value, que en español significa “valor de verificación de la tarjeta”. Se trata de un código de seguridad diseñado para validar operaciones realizadas sin necesidad de introducir el PIN, como ocurre en la mayoría de las compras por internet.

En las tarjetas Visa y Mastercard, el CVV suele estar compuesto por tres dígitos ubicados en el reverso del plástico, cerca del espacio destinado a la firma. En el caso de American Express, el código tiene cuatro dígitos y aparece impreso en la parte frontal.

Conocer para qué sirve y cuándo debe mantenerse en reserva puede ayudar a prevenir fraudes y proteger la información financiera. (Fuente: Freepik)

¿Para qué sirve el CVV y por qué es tan importante?

El objetivo principal del CVV es añadir una capa extra de seguridad durante las compras en línea o las transacciones telefónicas. Al solicitar este código, el comercio verifica que el comprador tenga físicamente la tarjeta al momento de efectuar el pago.

Si bien el CVV ayuda a reducir el fraude, no garantiza una protección absoluta. Por ese motivo, las entidades financieras lo complementan con otras medidas de seguridad, como la autenticación en dos pasos, los códigos enviados por SMS o las notificaciones en tiempo real de cada compra.

¿Por qué no conviene compartir el CVV?

Compartir el CVV con personas desconocidas o ingresarlo en sitios web poco confiables puede facilitar que delincuentes realicen compras fraudulentas utilizando los datos de la tarjeta.

Las entidades bancarias recuerdan que ningún banco solicita el CVV mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos o aplicaciones de mensajería. Ante cualquier pedido de este tipo, lo recomendable es no brindar la información y comunicarse directamente con la entidad emisora de la tarjeta.

Cómo proteger el CVV y evitar fraudes con la tarjeta

Existen varias medidas sencillas que contribuyen a proteger la información financiera y disminuir el riesgo de sufrir estafas:

No compartir el CVV con ninguna persona.

Comprar únicamente en páginas web seguras que utilicen conexión HTTPS.

Evitar guardar los datos de la tarjeta en sitios o aplicaciones que no sean de confianza.

Activar las notificaciones de consumo para detectar movimientos sospechosos de inmediato.

Revisar periódicamente los movimientos de la cuenta y reportar cualquier operación desconocida al banco.

¿El CVV es igual en todas las tarjetas?

No. Aunque todas las tarjetas cuentan con un código de seguridad, su ubicación y cantidad de dígitos pueden variar según la marca del plástico.

En la mayoría de las tarjetas Visa, Mastercard y Discover el CVV está formado por tres números ubicados en el reverso, mientras que American Express utiliza un código de cuatro dígitos impreso en el frente. A pesar de estas diferencias, todos cumplen la misma función: reforzar la seguridad de las operaciones y ayudar a verificar que quien realiza la compra posee la tarjeta físicamente.