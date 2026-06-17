Los colombianos residentes en Miami deberán acudir a una nueva sede para participar en la segunda vuelta presidencial.

Los colombianos habilitados para votar en Miami durante la segunda vuelta presidencial del 21 de junio deberán tener en cuenta un cambio importante en el lugar de votación. Las autoridades consulares confirmaron que el punto que inicialmente funcionaría en la sede diplomática fue trasladado a otra ubicación con mayor capacidad para atender la alta afluencia de ciudadanos.

La medida fue anunciada por el Consulado de Colombia en Miami, que explicó que la modificación responde a razones logísticas y de seguridad relacionadas con la organización de la jornada electoral en el exterior.

¿Cuál será el nuevo puesto de votación para los colombianos en Miami?

El nuevo centro de votación funcionará en el Wasco Center, ubicado dentro del campus de la Universidad de Miami, en Coral Gables. Allí deberán acudir los ciudadanos que tenían previsto sufragar en el Consulado General Central de Colombia en Miami o en el Museo de Coral Gables.

La dirección habilitada para la jornada es 1245 Dauer Drive, Coral Gables, Florida 33146 . Según la información oficial, el recinto cuenta con mejores condiciones para recibir a un gran número de electores y facilitar tanto la operación electoral como el trabajo de los jurados.

Los colombianos residentes en Miami deberán acudir a una nueva sede para participar en la segunda vuelta presidencial. Shutterstock

Además, el Consulado informó que también hubo cambios para los votantes de Sarasota, quienes deberán dirigirse al Strobes Event Center, ubicado en 3251 17th Street, Sarasota, Florida 34235.

¿Por qué fue trasladado el puesto de votación?

El cambio de sede se produjo luego de que las autoridades locales de Coral Gables no autorizaran el uso del consulado como centro de votación para esta jornada electoral.

De acuerdo con la información entregada por el Consulado y retomada por Noticias Caracol, la decisión estuvo relacionada con preocupaciones sobre la seguridad, el control del tráfico y la capacidad de las instalaciones para recibir a miles de personas de manera simultánea.

Las autoridades estadounidenses consideraron que el volumen de votantes registrado en procesos anteriores superaba las condiciones operativas del edificio consular, por lo que se optó por trasladar la jornada a un espacio con mayor infraestructura y mejores condiciones para garantizar el normal desarrollo de las elecciones.

Fechas y horarios para votar en la segunda vuelta presidencial

Los colombianos residentes en el exterior pueden participar en las votaciones entre el 15 y el 21 de junio, en una jornada extendida diseñada para facilitar el acceso al sufragio fuera del país.

Durante todos esos días, las mesas estarán habilitadas entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., de acuerdo con la hora local de cada ciudad. Las autoridades recordaron que el domingo 21 de junio, fecha oficial de la segunda vuelta presidencial, el proceso en Miami seguirá realizándose exclusivamente en el Wasco Center.

Por ese motivo, se recomendó a los ciudadanos verificar previamente su lugar de votación y planificar con anticipación sus desplazamientos para evitar retrasos o inconvenientes el día de la elección.