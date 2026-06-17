El mandatario cuestionó la decisión y anunció que sus abogados actuarán frente a la medida. (Fuente: EFE)

El presidente Gustavo Petro reaccionó a una decisión judicial que le ordena abstenerse de utilizar espacios, recursos y canales asociados a la Presidencia para intervenir en la actual contienda electoral. El pronunciamiento se produjo durante un consejo de ministros realizado el 16 de junio.

La medida fue emitida por el Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Medellín, que admitió una acción de tutela presentada por un ciudadano. Mientras se estudia el caso de fondo, la autoridad judicial estableció una serie de restricciones relacionadas con la participación del mandatario en temas electorales.

Tras conocer el fallo, Petro expresó su desacuerdo y afirmó que solicitará a su equipo jurídico responder a la decisión. El presidente sostuvo que sus intervenciones públicas han estado relacionadas con denuncias que considera parte de sus responsabilidades como funcionario público.

Por qué un juez ordenó a Gustavo Petro abstenerse de intervenir en la campaña electoral

La decisión judicial establece que el presidente no deberá utilizar recursos, bienes, plataformas o escenarios vinculados al ejercicio de su cargo para emitir mensajes que puedan favorecer o afectar a los candidatos que participan en las elecciones presidenciales de 2026.

Según el documento, la medida también abarca alocuciones oficiales, actos públicos y eventos en los que Petro participe como jefe de Estado. El objetivo es mantener la neutralidad institucional mientras avanza el estudio de la tutela presentada ante el juzgado.

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Qué dijo Gustavo Petro sobre la decisión judicial

Durante el consejo de ministros, el mandatario manifestó que no comparte la determinación adoptada por la jueza. En su intervención, señaló que considera que la medida limita sus pronunciamientos sobre asuntos que, según explicó, están relacionados con posibles hechos que considera relevantes para el país.

Petro aseguró que sus declaraciones no buscan intervenir en la campaña electoral, sino que responden a su obligación de denunciar situaciones que, a su juicio, merecen ser conocidas por la opinión pública. Además, pidió a sus abogados actuar frente a la orden emitida por el juzgado.

Las restricciones que impuso el juzgado y las posibles consecuencias de incumplirlas

La medida provisional también incluye restricciones sobre el uso de la cuenta del presidente en la red social X cuando esta sea utilizada en el marco de sus funciones oficiales. Asimismo, el despacho judicial indicó que el mandatario deberá abstenerse de difundir afirmaciones sobre un eventual fraude electoral sin contar con evidencia suficiente que las respalde.

De igual manera, la jueza recordó que existen antecedentes de decisiones judiciales relacionadas con la participación política de funcionarios públicos. El juzgado advirtió que el incumplimiento de la medida podría dar lugar a sanciones por desacato, mientras continúa el análisis de fondo de la acción de tutela.