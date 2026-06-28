De la Espriella reclamó una investigación contra funcionarios del Gobierno de Petro por presuntos acuerdos con el Clan del Golfo (Fuente: EFE)

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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, pidió iniciar una investigación contra funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro luego de que se conocieran informaciones sobre presuntos acercamientos con el Clan del Golfo, la principal organización criminal del país.

A través de un comunicado oficial, el dirigente instruyó al director de su comité de empalme y vicepresidente designado, José Manuel Restrepo, para que adelante las actuaciones necesarias y promueva las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes.

¿Qué solicitó De la Espriella?

En el documento, De la Espriella aseguró que los hechos revelados por Noticias Caracol sobre presuntos acercamientos, acuerdos o actuaciones coordinadas entre altos funcionarios del Gobierno y el Clan del Golfo revisten una especial gravedad desde el punto de vista institucional.

Por ese motivo, pidió realizar una evaluación integral de la información disponible y avanzar, con carácter prioritario, en la presentación de denuncias penales, disciplinarias y cualquier otra acción jurídica que corresponda si se encuentran elementos suficientes para ello.

Asimismo, indicó que las actuaciones deberán dirigirse contra los funcionarios que eventualmente pudieran resultar comprometidos por los hechos investigados.

También pidió revisar las actuaciones de Danilo Rueda

Dentro de las instrucciones impartidas al comité de empalme, el presidente electo solicitó incluir en el análisis las actuaciones atribuidas a Danilo Rueda, quien se desempeñó como alto comisionado para la Paz durante el Gobierno de Gustavo Petro.

El objetivo, según explicó, es establecer si existen fundamentos jurídicos que permitan iniciar las acciones legales correspondientes con base en la información divulgada públicamente.

Solicitud al Departamento de Justicia de Estados Unidos

Además de las denuncias en Colombia, De la Espriella pidió que la información relacionada con el caso sea remitida, a través de los canales institucionales y diplomáticos, al Departamento de Justicia de Estados Unidos.

A través de un comunicado oficial, el dirigente instruyó al director vicepresidente designado, José Manuel Restrepo, para que adelante las actuaciones necesarias. (Fuente: EFE) EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

De acuerdo con el comunicado, la intención es que las autoridades estadounidenses evalúen aquellos hechos que puedan resultar de interés dentro de su ámbito de competencia.

La solicitud del presidente electo surgió luego de la publicación de un informe periodístico de Noticias Caracol, en el que se mencionan presuntos contactos entre altos funcionarios del Gobierno nacional y el Clan del Golfo.

Hasta el momento, las denuncias formuladas por De la Espriella se sustentan en esa información periodística y será responsabilidad de las autoridades competentes determinar si existen elementos suficientes para abrir las investigaciones correspondientes.