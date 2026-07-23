El presidente electo endureció su discurso en materia de seguridad durante una visita a Montería. Allí anunció un plazo de 17 días dirigido a integrantes del Clan del Golfo.

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A pocos días de asumir la Presidencia de Colombia, Abelardo De La Espriella envió uno de los mensajes más contundentes de la transición de gobierno. Desde Montería, en el departamento de Córdoba, el mandatario electo dio un ultimátum de 17 días a los integrantes de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo para que se sometan a la justicia, advirtiendo que, de no hacerlo, serán perseguidos mediante operaciones de la Fuerza Pública dentro del marco de la Constitución y la ley.

Durante el encuentro de empalme regional, el presidente electo aseguró que la lucha contra las organizaciones criminales será una de las prioridades de su administración y afirmó que no habrá margen para quienes decidan continuar en actividades ilegales.

¿Qué dijo Abelardo De La Espriella sobre el Clan del Golfo y el plazo de 17 días?

En su intervención, De La Espriella aseguró que la advertencia está dirigida especialmente a los integrantes de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez, una de las facciones del Clan del Golfo que tiene presencia en Córdoba y otras zonas del Caribe colombiano.

El mandatario electo fue enfático al afirmar que quienes no se entreguen voluntariamente a la justicia antes de que termine el plazo enfrentarán la respuesta del Estado.

“Tienen 17 días para someterse y, si no se someten a la justicia, los voy a dar de baja como en derecho corresponde, aplicando la Constitución y la ley”, manifestó.

Con estas declaraciones, el próximo jefe de Estado dejó claro que su estrategia de seguridad estará orientada a fortalecer la acción de la Fuerza Pública contra las principales organizaciones armadas ilegales del país.

Abelardo De La Espriella lanza ultimátum al Clan del Golfo.

¿Quiénes fueron los cabecillas mencionados por el presidente electo?

Durante su discurso, Abelardo De La Espriella mencionó por sus alias a varios presuntos integrantes de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez, señalando las funciones que, según información de inteligencia, desempeñarían dentro de la organización criminal.

Entre los nombres mencionados estuvieron alias Joaquín o El Cura, señalado como máximo cabecilla; Pata de Palo, identificado como segundo al mando; Monseñor o El Flaco, a quien atribuyó actividades relacionadas con el narcotráfico; además de Ángelo, Arrieta, Hugo y otros presuntos responsables de las áreas militar, financiera y política del grupo ilegal.

El mandatario sostuvo que esta información hace parte del seguimiento realizado por las autoridades sobre la estructura que opera en varias regiones del país.

¿Por qué el Gobierno electo habla de una reorganización del Clan del Golfo?

Durante el mismo pronunciamiento, De La Espriella aseguró que los organismos de inteligencia han detectado movimientos internos dentro del Clan del Golfo.

Según explicó, la estructura Roberto Vargas Gutiérrez estaría recibiendo integrantes provenientes de otras facciones de la organización, entre ellas las que habrían sido lideradas por Juan de Dios Úsuga y Jairo de Jesús Durango Restrepo.

Para el presidente electo, estos cambios responderían a una reorganización de la estructura criminal ante la llegada de su gobierno y a la expectativa frente a la política de seguridad que comenzará a implementarse desde el próximo 7 de agosto.

¿Qué dijo De La Espriella sobre los integrantes del Clan del Golfo que habrían salido del país?

El mandatario electo también hizo referencia a versiones de inteligencia según las cuales algunos integrantes del Clan del Golfo habrían abandonado Colombia con destino a Panamá.

Frente a esa posibilidad, lanzó un nuevo mensaje dirigido a quienes estarían intentando evadir la acción de las autoridades.

“Yo les aconsejo que se vayan más lejos, porque qué clase de correteada les voy a pegar. Van a saber lo duro que muerde el tigre”, expresó durante el evento en Montería.

Las declaraciones hacen parte de la línea discursiva que ha mantenido desde la campaña presidencial, en la que ha reiterado que priorizará el fortalecimiento de las Fuerzas Militares y de Policía para enfrentar a las organizaciones criminales.

¿Cuál será la estrategia de seguridad del gobierno de Abelardo De La Espriella?

El presidente electo ha reiterado que uno de los principales ejes de su administración será el combate frontal contra las estructuras armadas ilegales que operan en distintas regiones de Colombia.

En ese sentido, ha insistido en que buscará fortalecer las capacidades operativas de la Fuerza Pública, incrementar la presión sobre los grupos criminales y promover el sometimiento a la justicia como única alternativa para quienes permanezcan al margen de la ley.