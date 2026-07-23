Debido a la desvalorización de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del costo de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este jueves, 23 de julio de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 633,64 pesos colombianos.

En el mercado del Real, la última semana mostró un leve avance de 1.11%, mientras que en el último año la variación fue de -10.71%, reflejando debilidad a largo plazo pese al repunte reciente.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 8.65%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 15.35%, lo que indica un comportamiento más estable en comparación con el último año.

En las últimas tres sesiones, la cotización del Real bajó frente al peso colombiano.

Además,

La cotización del Real en los últimos diez días empezó con dos jornadas alcistas, sufrió una breve corrección y una pausa, retomó el impulso y concluyó con tres retrocesos seguidos; el balance total es levemente positivo, aunque con presión bajista al cierre.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este jueves, 23 de julio de 2026,

El costo de comprar 100 reales en Colombia, considerando un valor por unidad de 633.6405149909026 pesos colombianos, es de 63364.05 pesos colombianos; comprar 200 reales cuesta 126728.10 pesos colombianos y 500 reales cuestan 316820.26 pesos colombianos.