Este jueves, 23 de julio de 2026 , la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 3.659,58 pesos colombianos. Esta cifra representa una variación de respecto al valor de ayer.

El Euro subió 2.85% en la última semana, pero en el último año acumula -18.90%, señal de recuperación reciente en un contexto bajista.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad del Euro en la última semana fue del 44.25%, notablemente mayor que la volatilidad anual del 19.18%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones.

En las últimas 3 sesiones, el Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días comenzó con tres caídas seguidas, luego alternó movimientos y cerró con un repunte de tres sesiones que compensó las pérdidas, dejando el balance casi plano pero con sesgo alcista.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia a la baja respecto a los últimos días. Esto sugiere que podría haber incertidumbre en el mercado que afecta negativamente su valor.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este jueves, 23 de julio de 2026,

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 365958.01 pesos colombianos; 200 euros cuestan 731916.02 pesos colombianos y 500 euros cuestan 1829790.05 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

_ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es fundamental valorar que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Usa bancos, IMC o casas de cambio autorizadas; verifica su registro (Superfinanciera/DIAN), compara TRM, tasas y comisiones y pide comprobante.

Evita cambistas informales; prefiere transferencias o pagos electrónicos, revisa la autenticidad de los billetes y evita llevar mucho efectivo.