En julio de 2025, Brasil puso en marcha una obra energética que ya se ubica entre las más importantes de América Latina: la usina termoeléctrica GNA II, una central a gas natural ubicada en el Porto do Açu, en el estado de Río de Janeiro. El proyecto busca reforzar la seguridad eléctrica del país y ampliar la oferta de generación en la costa atlántica.
La planta fue inaugurada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y se consolidó como la mayor termoeléctrica a gas natural de la región, con una capacidad instalada cercana a los 1,7 gigavatios (GW). Según las estimaciones del consorcio, esa potencia es suficiente para abastecer hasta ocho millones de hogares.
GNA II: inversión, tecnología y transición energética
La GNA II requirió una inversión aproximada de 7.000 millones de reales y se integra al complejo de generación del Puerto de Açu, un polo industrial y portuario clave para el transporte y procesamiento de combustibles. Con sus 1,7 GW, la planta representa alrededor del 10% de toda la generación a gas natural de la matriz eléctrica brasileña.
La central opera en ciclo combinado, con tres turbinas de gas y una de vapor, lo que permite reutilizar el calor residual para producir más electricidad y mejorar la eficiencia. Además, la infraestructura fue diseñada para poder utilizar hasta un 50% de hidrógeno mezclado con gas natural en el futuro, y cerca del 35% de su capacidad instalada (unos 572 MW) se genera sin consumo adicional de gas gracias a este esquema tecnológico.
En conjunto con GNA I, la planta GNA II forma un complejo de aproximadamente 3 GW de capacidad, capaz de suministrar energía a alrededor de 14 millones de hogares, consolidando uno de los mayores desarrollos termoeléctricos a gas natural de la región.
Los datos clave de la termoeléctrica GNA II
- Ubicación: Porto do Açu, estado de Río de Janeiro, Brasil.
- Tipo de planta: termoeléctrica a gas natural en ciclo combinado.
- Capacidad instalada: alrededor de 1,7 GW, suficiente para abastecer hasta 8 millones de hogares.
- Inversión estimada: unos 7.000 millones de reales.
- Participación en la matriz: cerca del 10% de la generación a gas natural del sistema eléctrico brasileño.
- Configuración técnica: tres turbinas de gas y una turbina de vapor.
- Innovación: posibilidad de operar con hasta 50% de hidrógeno mezclado con gas natural.
- Complejo asociado: junto con GNA I, suma aproximadamente 3 GW y energía para 14 millones de hogares.