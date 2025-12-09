Un país latino inauguró una central energética sin precedentes: puede abastecer a 8 millones de hogares. (Imagen creada con inteligencia artificial)

En julio de 2025, Brasil puso en marcha una obra energética que ya se ubica entre las más importantes de América Latina: la usina termoeléctrica GNA II, una central a gas natural ubicada en el Porto do Açu, en el estado de Río de Janeiro. El proyecto busca reforzar la seguridad eléctrica del país y ampliar la oferta de generación en la costa atlántica.

La planta fue inaugurada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y se consolidó como la mayor termoeléctrica a gas natural de la región, con una capacidad instalada cercana a los 1,7 gigavatios (GW). Según las estimaciones del consorcio, esa potencia es suficiente para abastecer hasta ocho millones de hogares.

GNA II: inversión, tecnología y transición energética

La GNA II requirió una inversión aproximada de 7.000 millones de reales y se integra al complejo de generación del Puerto de Açu, un polo industrial y portuario clave para el transporte y procesamiento de combustibles. Con sus 1,7 GW, la planta representa alrededor del 10% de toda la generación a gas natural de la matriz eléctrica brasileña.

La central opera en ciclo combinado, con tres turbinas de gas y una de vapor, lo que permite reutilizar el calor residual para producir más electricidad y mejorar la eficiencia. Además, la infraestructura fue diseñada para poder utilizar hasta un 50% de hidrógeno mezclado con gas natural en el futuro, y cerca del 35% de su capacidad instalada (unos 572 MW) se genera sin consumo adicional de gas gracias a este esquema tecnológico.

En conjunto con GNA I, la planta GNA II forma un complejo de aproximadamente 3 GW de capacidad, capaz de suministrar energía a alrededor de 14 millones de hogares, consolidando uno de los mayores desarrollos termoeléctricos a gas natural de la región.

