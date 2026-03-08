El calendario oficial de festivos en Colombia ya marca uno de los descansos más esperados del año. Durante abril, la celebración de Semana Santa volverá a generar varios días de pausa en la actividad habitual, una fecha que para muchas personas combina tradición religiosa con planes de viaje o encuentros familiares. A medida que avanza el año, muchos ciudadanos revisan el calendario para identificar cuándo llegará el próximo fin de semana largo. En este caso, abril tendrá un descanso extendido, ya que dos días festivos consecutivos permitirán a millones de personas contar con varios días libres en todo el país. Según el calendario oficial de días festivos en Colombia, a mediados de abril habrá dos jornadas no laborables vinculadas a la celebración de Semana Santa, una de las fechas religiosas más importantes para millones de creyentes. El jueves 16 de abril se conmemora el Jueves Santo y el viernes 17 de abril corresponde al Viernes Santo. Ambas fechas forman parte de los momentos centrales de la tradición cristiana y suelen estar acompañadas por misas, procesiones y actos religiosos en diferentes ciudades del país. Al ubicarse de manera consecutiva en el calendario, estos feriados permitirán que muchas personas disfruten de varios días seguidos de descanso, ya que se suman al sábado y domingo del mismo fin de semana, generando un período ideal para viajar o reunirse con la familia. La Semana Santa es una de las celebraciones religiosas más importantes del calendario cristiano. Durante esta semana se recuerdan los últimos días de la vida de Jesucristo, incluyendo la Última Cena, la crucifixión y la resurrección. En Colombia, tanto Jueves Santo como Viernes Santo son considerados festivos nacionales, por lo que gran parte de las oficinas públicas, bancos y algunas empresas privadas suspenden sus actividades durante estas jornadas. Además del aspecto religioso, estas fechas también suelen impulsar el turismo interno, ya que muchas personas aprovechan el descanso para viajar a destinos tradicionales o visitar a sus familiares. Según el calendario oficial, estas son las jornadas festivas de Semana Santa en el país: Al coincidir en jueves y viernes, ambos feriados forman uno de los fines de semana largos más extensos del primer semestre del año en Colombia.