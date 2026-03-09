El Ministerio de Educación dejó en firme el cierre de todas las escuelas este lunes 23 de marzo, en el marco del feriado nacional por el Día de San José. La decisión implica la suspensión total de clases en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, tanto en zonas urbanas como rurales, y se enmarca dentro del calendario oficial de festivos que rige para todo el territorio colombiano. La jornada no lectiva aplica para los colegios privados que operan bajo el calendario B y responde a la normativa que regula los días festivos nacionales, los cuales deben ser respetados por el sistema educativo, sin afectar el cumplimiento de las semanas académicas obligatorias. El lunes 23 de marzo corresponde al Día de San José, una fecha tradicional dentro del calendario católico que honra a San José, esposo de la Virgen María. En 2026, el 19 de marzo cae jueves, pero gracias a la Ley 51 de 1983 —conocida como Ley Emiliani—el descanso se traslada al lunes 23 de marzo. Esta normativa busca concentrar los días festivos en lunes para fomentar el descanso, el turismo interno y la organización de semanas laborales más cortas, sin alterar el calendario productivo ni educativo ya que los ciudadanos podrán disfrutar de un fin de semana largo compuesto por 3 días: sábado, domingo y lunes. El cierre decretado por Educación abarca a todos los estudiantes de colegios oficiales del calendario B en los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria. Durante esta jornada no se desarrollarán actividades académicas, evaluaciones ni clases virtuales, ya que se trata de un festivo de carácter nacional. Las secretarías de educación territoriales deberán garantizar que esta suspensión no afecte el cumplimiento de las 40 semanas lectivas exigidas por la ley. Las clases en los colegios oficiales se reanudarán el martes 24 de marzo en la fecha que cada secretaría de educación haya establecido como inicio formal del año escolar. El lunes 23 no será recuperado como día lectivo, ya que el calendario contempla este tipo de suspensiones por festivos nacionales. Las autoridades recomiendan a padres y estudiantes consultar directamente con cada institución para confirmar horarios y fechas específicas de inicio de clases.