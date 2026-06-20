No habrá clases a partir del lunes 22 y el descanso se extenderá a 3 semanas en todo el país.

Habrá cierre total de escuelas en todo el país: será el último lunes de junio y dará feriado largo a los estudiantes

El Ministerio de Educación Nacional oficializó que el último día de clases del calendario A será este lunes 22 de junio de junio de 2026, lo que implica que desde el sábado 20 de junio no habrá más actividades académicas en ningún colegio público del país.

La decisión fue comunicada a las secretarías de educación y define un receso de tres semanas continuas, uno de los periodos más amplios del sistema escolar colombiano en los últimos años.

La medida obliga a los colegios a ajustar cronogramas de boletines, clausuras, matrículas, cierres administrativos y planeación docente para el regreso académico 2026. Según la cartera educativa, el objetivo es estandarizar el cumplimiento de las 40 semanas lectivas y evitar diferencias entre regiones afectadas por interrupciones durante el año.

Fin de clases 2026: ¿por qué el calendario escolar se pausa el 22 de junio?

El cierre unificado del 22 de junio—efectivo desde el sábado 20— responde a tres factores que el Ministerio consideró determinantes para consolidar el calendario académico:

Garantizar que todos los colegios cumplan con las semanas obligatorias , incluso en zonas donde se presentaron suspensiones por lluvias, fallas de infraestructura o recuperación de jornadas.

Permitir un cierre administrativo ordenado , especialmente para la entrega de boletines, matrículas y organización de grupos.

Ajustar los tiempos pedagógicos en departamentos donde el calendario tuvo que ser modificado por emergencias climáticas u obras.

Las secretarías de educación podrán hacer ajustes menores siempre que no alteren la obligatoriedad de las 40 semanas lectivas.

El Ministerio de Educación confirmó que las clases finalizan el 22 de junio en todo el país. Fuente: Shutterstock New Africa

Este día empiezan las vacaciones de mitad de año

Las vacaciones iniciarán desde el sábado 20 de junio, inmediatamente después del cierre académico. El retorno a clases será durante la última semana de julio de 2026, completando un descanso cercano a tres semanas seguidas, lo que docentes y rectores consideran beneficioso para la planeación del regreso a clases.

Calendario escolar 2026 para los colegios del calendario A

El Ministerio de Educación detalló el siguiente cronograma oficial para los colegios del calendario A en Colombia:

Vacaciones de mitad de año : del 22 de junio al 6 de julio de 2026 (en la mayoría de las regiones; algunas secretarías pueden tener variaciones).

Semana de receso escolar: del 5 al 9 de octubre de 2026 .

Fin de clases : previsto para finales de noviembre o principios de diciembre, según el : previsto para finales de noviembre o principios de diciembre, según el calendario de cada entidad territorial

Vacaciones de fin de año: comienzan una vez finalizado el calendario académico 2026, generalmente entre finales de noviembre y principios de diciembre.

Este cronograma es de cumplimiento obligatorio, por lo que ningún colegio público podrá mover la fecha de las vacaciones de mitad de año.

¿Los colegios privados también tendrán vacaciones el 22 de junio?

Aunque la mayoría de los colegios privados que operan bajo el calendario A suelen acogerse a las fechas establecidas por las autoridades educativas, cada institución puede realizar ajustes en su cronograma académico.

En el caso de los establecimientos que funcionan con calendario B, las vacaciones de mitad de año se rigen por una programación diferente, por lo que las fechas del receso de junio y julio no les aplican de la misma manera.

¿Qué deben tener en cuenta padres y estudiantes ante el cierre de escuelas?

El Ministerio recomienda a familias y estudiantes preparar con anticipación: