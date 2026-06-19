MinTransporte anuncia medidas adicionales para el transporte público de cara a la segunda vuelta presidencial.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó una serie de disposiciones especiales para garantizar la movilidad de los ciudadanos durante la segunda vuelta presidencial que se celebrará el próximo 21 de junio. Las medidas buscan asegurar que los votantes puedan desplazarse sin inconvenientes hacia sus puestos de sufragio en todo el territorio nacional.

Según informó la cartera de Transporte, retomado por Semana, las directrices fueron definidas en el marco de las normas establecidas para la jornada electoral y contemplan acciones específicas para los sistemas de transporte terrestre, fluvial y mixto en todo el país.

El transporte público deberá operar al 100% de su capacidad

Entre las principales disposiciones anunciadas por el Ministerio de Transporte figura la obligación de que las empresas de transporte público de pasajeros y mixto presten servicio con la totalidad de su capacidad disponible durante la jornada electoral.

La medida aplica para rutas urbanas, rurales, veredales e intermunicipales que cuenten con frecuencias y horarios previamente autorizados. Además, gobernadores y alcaldes deberán garantizar la movilidad de vehículos de servicio público, embarcaciones y motocicletas, con el fin de facilitar el acceso de los ciudadanos a los puestos de votación.

Las compañías transportadoras también tendrán que demostrar que todos los servicios autorizados se encuentran operando normalmente durante la jornada.

Las autoridades reforzarán la operación del transporte público durante la segunda vuelta presidencial del 21 de junio. (Foto: Archivo EC)

Taxis podrán realizar recorridos sin trámite adicional

Otra de las medidas excepcionales anunciadas por la ministra María Fernanda Rojas permite que los taxis transporten pasajeros en trayectos urbanos, veredales e intermunicipales sin necesidad de tramitar una planilla de viaje ocasional.

La decisión busca ampliar las alternativas de movilidad disponibles para los ciudadanos durante el proceso electoral y evitar dificultades de transporte en regiones donde la oferta de servicio suele ser limitada.

Asimismo, las autoridades de transporte quedaron facultadas para habilitar rutas adicionales, modificar recorridos o ajustar horarios cuando sea necesario para atender la demanda de usuarios durante las votaciones.

Habrá sanciones para empresas que incumplan las medidas

El decreto que regula la jornada electoral establece que las empresas de transporte que reduzcan frecuencias, alteren rutas autorizadas o no operen con toda su capacidad disponible podrán ser objeto de sanciones y multas por parte de las autoridades competentes.

El objetivo es evitar interrupciones en la prestación del servicio y garantizar que los ciudadanos cuenten con suficientes opciones de desplazamiento para ejercer su derecho al voto.

Las autoridades también harán seguimiento al cumplimiento de las medidas en las distintas regiones del país durante toda la jornada electoral.

Gobierno ordena cierre temporal de las fronteras

Como parte de las disposiciones especiales para la segunda vuelta presidencial, el Gobierno nacional también autorizó el cierre de los pasos fronterizos terrestres y fluviales .

La restricción comenzará el sábado 20 de junio a las 6:00 p. m. y se extenderá hasta el lunes 22 de junio a las 6:00 a. m. La medida incluye los cruces internacionales con Venezuela, Ecuador, Brasil, Perú y Panamá.

Con estas acciones, las autoridades buscan garantizar la seguridad, el orden público y el normal desarrollo de las elecciones presidenciales del próximo domingo 21 de junio.