Confirmado por el Gobierno de Colombia | Se decretó que no habrá clases por 14 días en preescolar, primaria y secundaria en junio.

El sistema educativo de Colombia contempla un período de vacaciones de mitad de año de aproximadamente 14 días para millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, de acuerdo con los calendarios académicos adoptados por las secretarías de educación del país bajo los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional.

Con la llegada de junio, muchas familias comienzan a consultar cuándo iniciará el receso escolar y en qué fecha los alumnos deberán regresar a las aulas para continuar con el segundo tramo del año lectivo.

Atención: por qué los estudiantes tendrán un receso de 14 días

Las llamadas vacaciones de mitad de año forman parte de la programación académica habitual y están previstas dentro del calendario escolar de las instituciones educativas.

Para una gran parte de los establecimientos que operan bajo calendario A, el descanso de mitad de año se desarrolla durante un período cercano a las dos semanas entre junio y julio. Sin embargo, las fechas exactas pueden variar según la entidad territorial certificada en educación y las disposiciones adoptadas por cada secretaría.

En Bogotá, por ejemplo, las vacaciones de invierno se desarrollan del 22 de junio al 6 de julio.

El descanso de mitad de año se desarrolla durante un período cercano a las dos semanas entre junio y julio. ChatGPT

Durante este receso no se realizan clases regulares y los estudiantes retoman posteriormente sus actividades para completar el calendario académico correspondiente al segundo semestre.

Cuándo finalizan las vacaciones de mitad de año

La fecha de regreso a clases depende del calendario establecido por cada secretaría de educación. En buena parte de los colegios del calendario A, el período de descanso se extiende entre finales de junio y los primeros días de julio, aunque pueden existir variaciones regionales.

Por este motivo, las autoridades educativas y las instituciones escolares suelen informar con anticipación las fechas exactas de finalización del receso y de reanudación de las actividades académicas.

Qué estudiantes tienen este descanso escolar

De acuerdo con los calendarios académicos vigentes, este período de vacaciones suele aplicarse a:

Estudiantes de preescolar.

Alumnos de educación básica primaria.

Estudiantes de educación básica secundaria.

Estudiantes de educación media, según la programación de cada institución educativa.

Las familias pueden consultar las fechas específicas directamente con la institución educativa o en los canales oficiales de la secretaría de educación correspondiente, ya que los calendarios pueden presentar diferencias entre regiones del país.