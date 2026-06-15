El Ministerio de Educación dejó en firme la fecha oficial para el receso del año académico en los colegios calendario A en Colombia. (Fuente: Representación creada con IA)

Confirmado | Uno de los colegios más emblemáticos del país cerrará sus puertas para siempre: fue referente de la educación nacional

El Ministerio de Educación Nacional oficializó que el último día de clases del calendario A será el lunes 22 de junio de 2026, lo que implica que desde esa fecha los estudiantes no tendrán clases en gran parte del país.

La decisión fue comunicada a las secretarías de educación y define un receso de dos semanas continuas, uno de los periodos más amplios del sistema escolar colombiano durante el año.

La medida obliga a los colegios a ajustar cronogramas de boletines, actividades institucionales, matrículas, cierres administrativos y planeación docente para el reinicio de las clases durante el segundo semestre académico 2026. Según las autoridades educativas, el objetivo es estandarizar el cumplimiento de las 40 semanas lectivas y mantener la organización del calendario académico en las distintas regiones del país.

Fin de clases 2026: ¿por qué el calendario escolar termina el 22 de junio?

El inicio de las vacaciones de mitad de año el 22 de junio responde a varios factores que las autoridades educativas consideran fundamentales para el desarrollo del calendario académico:

Garantizar que todos los colegios cumplan con las semanas obligatorias , incluso en zonas donde se presentaron suspensiones por lluvias, fallas de infraestructura o recuperación de jornadas.

Permitir una pausa en las actividades académicas , antes del segundo semestre escolar.

Facilitar la organización de procesos institucionales, como la entrega de boletines, reuniones académicas y planeación docente.

Las secretarías de educación podrán hacer ajustes menores siempre que no alteren la obligatoriedad de las 40 semanas lectivas.

El Ministerio de Educación dejó en firme la fecha oficial para el receso del año académico en los colegios calendario A en Colombia.

Este día empiezan las vacaciones de mitad de año

Las vacaciones iniciarán desde el lunes 22 de junio, para la mayoría de los estudiantes de los colegios oficiales que operan bajo el calendario A. El retorno a clases será durante la primera semana de julio de 2026, completando un descanso cercano a dos semanas seguidas, lo que docentes y rectores consideran beneficioso para la planeación del receso escolar.

Calendario escolar 2026 para los colegios del calendario A

El Ministerio de Educación detalló el siguiente cronograma oficial para los colegios del calendario A en Colombia:

Vacaciones de mitad de año: desde el 22 de junio de 2026 y durante las primeras semanas de julio, según la ciudad.

Semana de receso escolar : prevista para octubre de 2026, de acuerdo con los calendarios de cada secretaría de educación.

Finalización del año lectivo: programada para diciembre de 2026, conforme al cronograma de cada entidad territorial.

Este calendario debe garantizar el cumplimiento de las semanas lectivas exigidas por la normativa educativa, por lo que los ajustes que realicen las secretarías de educación o las instituciones educativas deberán respetar los lineamientos establecidos para el año académico.

¿Los colegios privados también tienen vacaciones el 22 de junio?

Aunque la mayoría de instituciones privadas calendario A adoptará la fecha fijada por el Ministerio, algunos colegios podrán realizar actividades internas —como nivelaciones finales, reuniones institucionales o ceremonias— durante la semana posterior al cierre.

En algunos casos, los establecimientos privados pueden programar actividades institucionales, capacitaciones docentes o procesos administrativos durante el periodo de vacaciones de los estudiantes. Por su parte, los colegios que funcionan bajo calendario B mantienen una organización académica diferente, por lo que sus fechas de receso y actividades escolares no necesariamente coinciden con las del calendario A

¿Qué deben tener en cuenta padres y estudiantes ante el cierre de escuelas?

El Ministerio recomienda a familias y estudiantes preparar con anticipación: