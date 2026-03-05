La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció ajustes en los plazos para declaraciones y pagos de impuestos luego de que el presidente Gustavo Petro decretara un día cívico que modifica el cómputo de los términos tributarios en el país. La medida implica que algunos vencimientos programados para abril se trasladarán a nuevas fechas, lo que obliga a miles de contribuyentes a revisar el calendario actualizado para evitar sanciones. El cambio en el calendario tributario se debe a que el tercer viernes de abril fue declarado día cívico para las entidades públicas del orden nacional mediante el Decreto 500 de 2024. En 2026, esta jornada corresponde al viernes 17 de abril, fecha en la que varias entidades del Estado no prestarán servicios. Debido a esto, la DIAN explicó que cuando el vencimiento de una obligación tributaria coincide con un día no hábil, el plazo para cumplir con ese trámite se traslada automáticamente al siguiente día hábil. La norma que respalda esta decisión establece que los términos tributarios en Colombia se cuentan exclusivamente en días hábiles, por lo que cualquier jornada declarada no laborable provoca un corrimiento automático de los vencimientos. Según la DIAN, el impacto del día cívico no se limita únicamente a las obligaciones que vencen el 17 de abril de 2026. También se ven modificados los plazos posteriores, ya que el calendario fiscal funciona de forma consecutiva. Entre las principales obligaciones que podrían presentar cambios están: Esto significa que los contribuyentes que tenían vencimientos programados para esa fecha o días posteriores deberán revisar cuidadosamente las nuevas fechas oficiales. El ajuste ocurre porque los plazos establecidos por la autoridad tributaria se calculan en días hábiles. Cuando una fecha se declara no laborable, el sistema de vencimientos se desplaza automáticamente. En la práctica, esto genera un efecto en cadena dentro del calendario tributario: Por esa razón, el cambio puede afectar a varios contribuyentes que tenían obligaciones programadas durante esa misma semana.