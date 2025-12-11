El hallazgo del siglo | Arqueólogos descubren una antigua escalera romana que lleva a la “Pompeya perdida”.

La reciente intervención arqueológica en los restos bajo el Vesubio sacó a la luz una escalera romana monumental que conecta niveles hoy desaparecidos y abre nuevas preguntas sobre la organización urbana de Pompeya. Equipos internacionales han combinado métodos tradicionales con tecnologías digitales para reconstruir lo que la ceniza ocultó durante casi dos milenios.

El hallazgo apareció en una vivienda señorial donde una escalinata de piedra conduce a trazas de pisos superiores. El inmueble, identificado por los investigadores como la Casa del Tiaso, ofrece indicios sólidos de que en el pasado existieron accesos y volúmenes arquitectónicos que alteran la visión clásica de la ciudad como un conjunto de viviendas bajas.

Tecnología que recupera alturas perdidas

Los especialistas aplicaron LiDAR, fotogrametría y escaneos con drones para documentar huecos en muros y marcas estructurales que antes pasaban desapercibidas. Esos datos permitieron modelar en 3D las piezas faltantes y ensayar cómo se disponían las escaleras y las plantas superiores.

Los hallazgos permiten realizar reconstrucciones en 3D de los espacios de Pompeya (Fuente: Universidad Humboldt de Berlín). Universidad Humboldt de Berlín

La arqueología digital no sustituye la excavación: la complementa, reduce el impacto sobre las ruinas y ofrece réplicas virtuales que facilitan la comprobación de hipótesis. Con un gemelo digital los equipos pueden probar soluciones constructivas y exponerlas a la comunidad científica.

Una torre en la ciudad: qué significa

La configuración detectada sugiere la posible existencia de una torre ligada a usos de prestigio (banquetes, miradores y espacios privados) algo más común en villas campestres que en el tejido urbano hasta ahora conocido.

Si la interpretación se confirma, habrá que revisar supuestos sobre jerarquías espaciales en Pompeya: los sectores acomodados habrían empleado recursos arquitectónicos para proyectar estatus desde la altura, no solo desde patios y fachadas.

Implicaciones para la historia urbana

La documentación digital y las reconstrucciones ofrecen una ventana nueva sobre la vida cotidiana: desde baños termales privados hasta rutas de servicio que conectaban pisos hundidos y superiores. Estos rasgos permiten leer prácticas sociales que los cuerpos arquitectónicos ya no muestran.

El proyecto continúa extendiendo su metodología a otros sectores del yacimiento para determinar si la Casa del Tiaso fue un caso aislado o parte de un fenómeno más amplio. Mientras tanto, las imágenes 3D permiten recorrer virtualmente escenas de banquetes, miradas al golfo y el contraste entre lujo y trabajo cotidiano.