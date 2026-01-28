Estudiantes podrán acceder a posgrados sin pagar matrícula y con un apoyo económico anual (Fuente: Shutterstock).

Irlanda, una de las potencias educativas de Europa, lanzó oficialmente una nueva convocatoria de becas internacionales que pone a Colombia en el radar.

A través de un programa estatal, universidades irlandesas de alto prestigio ofrecerán cupos para maestrías, doctorados y diplomas de posgrado con matrícula completamente gratuita y un estipendio de €10.000 por año académico , una oportunidad que ya despierta interés entre jóvenes profesionales del país.

¿Qué son las becas del Gobierno de Irlanda y por qué atraen a colombianos?

Se trata de las Government of Ireland – International Education Scholarships (GOI-IES) 2026, un programa financiado por el Estado irlandés para captar estudiantes sobresalientes de fuera de la Unión Europea. En el caso de Colombia, el atractivo es doble: educación de primer nivel y un apoyo económico que permite cubrir buena parte de los gastos de manutención durante la estadía en Europa.

¿Qué universidades y programas se pueden estudiar con estas becas en Irlanda?

Las becas aplican para instituciones de educación superior reconocidas oficialmente en Irlanda, muchas de ellas con alto posicionamiento internacional. Los estudios habilitados incluyen:

Maestrías académicas y profesionales

Diplomas de posgrado

Programas de doctorado

Todos los programas son presenciales y deben iniciar durante el año académico 2026.

Universidades emblemáticas de una potencia mundial buscan estudiantes.

¿Cuánto dinero reciben los estudiantes seleccionados?

El beneficio económico es uno de los más competitivos del mercado internacional. Las becas contemplan:

€10.000 como apoyo económico por un año académico

Exención total de matrícula y derechos de inscripción, asumida por la universidad anfitriona , asumida por la universidad anfitriona

Este esquema permite que el estudiante se concentre en su formación sin asumir los altos costos habituales de estudiar en Europa.

¿Quiénes pueden postularse a las becas GOI-IES 2026 desde Colombia?

La convocatoria está dirigida a ciudadanos colombianos y, en general, a estudiantes de países fuera de la Unión Europea. Entre los requisitos principales se destacan:

No tener nacionalidad de la UE, EEE, Suiza ni Reino Unido

Contar con una carta de admisión (condicional o definitiva) en un programa elegible

No haber sido beneficiario antes de estas becas

Presentar referencias académicas sólidas

Demostrar un perfil académico destacado y claridad en el proyecto profesional

¿Cuáles son las fechas clave de la convocatoria 2026?

El proceso tiene un calendario definido y no admite extensiones:

Apertura de postulaciones: 29 de enero de 2026

Cierre: 12 de marzo de 2026 a las 5:00 p. m. (hora de Irlanda)

Las autoridades del programa recomiendan no dejar la postulación para última hora.

¿Cómo es el paso a paso para postularse a estas becas internacionales?

La inscripción se realiza únicamente en línea a través del portal oficial del programa del Gobierno de Irlanda. Cada aspirante puede enviar una sola solicitud, adjuntando todos los documentos exigidos dentro del plazo establecido. Las aplicaciones incompletas quedan automáticamente descartadas y no se permiten correcciones después del envío.