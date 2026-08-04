Un cambio normativo significativo alertará a miles de conductores de edad avanzada, quienes deberán cumplir con un nuevo requisito para continuar conduciendo con normalidad. (Fuente: Representación creada con IA)

En el contexto actual, los conductores mayores de 65 años en Colombia deben prepararse para la próxima expiración de su permiso de conducción. Según la normativa vigente, es imperativo demostrar aptitud física, psicológica y coordinación motriz a través de un examen realizado en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado.

El Ministerio de Transporte ha establecido las directrices pertinentes en la Resolución 217 de 2014, las cuales delinean los criterios para la emisión de los certificados de aptitud y detallan los elementos a evaluar, tales como visión, audición y condiciones físicas y mentales, entre otros. Estas regulaciones son aplicables a todos los conductores, adquiriendo una especial importancia en la población de mayor edad debido a la reducción en la vigencia de los permisos.

La no inclusión del certificado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) impide a la entidad competente proceder con la renovación del documento. Esta normativa forma parte de las políticas oficiales promovidas por la Alcaldía de Bogotá y la Ventanilla Única de Servicios, las cuales también llevan a cabo la verificación del cumplimiento de la obligación de estar al día con las multas.

Sin certificado en el RUNT, no podrás renovar: requisito clave

Para llevar a cabo la renovación de la licencia, la autoridad de tránsito verificará en el RUNT que el usuario cuente con un certificado válido del examen físico, mental y de coordinación motriz, el cual debe ser emitido por un CRC y registrado a través del sistema SICOV. En el caso de que el documento no se encuentre cargado o haya expirado, la solicitud será denegada. Igualmente, es imprescindible estar inscrito en el RUNT, presentar la cédula correspondiente y no tener sanciones pendientes (o haber acordado un plan de pago).

Se debe tener presente un aspecto operativo que a menudo se pasa por alto: el certificado médico tiene una vigencia máxima de seis meses; si se permite que transcurra este periodo sin finalizar el proceso, será necesario repetir los exámenes pertinentes.

Renovación tras los 65: cada cuánto y cuándo es anual

La vigencia de los servicios se establece de acuerdo con el tipo de servicio y la edad del solicitante:

La categoría del servicio influye sustancialmente en su validez.

Es fundamental considerar la antigüedad del solicitante para determinar la vigencia.

Conductores mayores de 65 años en Colombia: requisitos para renovar su permiso (foto: Shutterstock).

Guía de servicio particular A y B

Entre 60 y 80 años: cada 5 años .

Menores de 60 años: cada 10 años .

Mayores de 80 años: anual.

Servicio público (C): ejemplos

Mayores de 60 años: anual. Menores de 60 años: cada 3 años.

En Bogotá, la Ventanilla Única de Servicios ha establecido las siguientes tarifas para el año 2025: $128.700 para automóviles y $222.100 para motocicletas, las cuales están sujetas a posibles ajustes locales.

Programe su cita en la Ventanilla Única de Servicios o ante el organismo de tránsito pertinente.

Revise siempre el tarifario vigente antes de asistir a su cita.

Verifique que no tenga multas activas.

Realícese el examen en un CRC autorizado y asegúrese de que el resultado esté registrado en el RUNT .

Cancele los derechos correspondientes al trámite.

CRC tiene la función de certificar que el conductor cumple con las capacidades físicas, mentales, sensoriales y de coordinación requeridas para una conducción segura. Asimismo, la Resolución 217 de 2014 establece el marco técnico adecuado para llevar a cabo estos exámenes y la posterior emisión del certificado.

Si el resultado no es aprobado, el sistema procederá a restringir la renovación hasta que se cumplan las condiciones establecidas por el profesional, lo que podría incluir tratamientos, ayudas visuales o auditivas, entre otras medidas.