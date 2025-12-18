Confirmado: Bancolombia anunció modificación de horarios para el resto de diciembre (Fuente: archivo).

Con la llegada de las celebraciones de fin de año, miles de colombianos intensifican sus trámites bancarios para compras, pagos y organización de viajes. En ese contexto, Bancolombia informó cambios puntuales en la operación de sus oficinas durante la segunda quincena de diciembre, una medida habitual en fechas festivas.

La modificación de los horarios busca anticiparse a los días con mayor movilidad y evitar contratiempos entre los usuarios. Por eso, la entidad recomendó revisar con antelación la disponibilidad de atención presencial, especialmente en jornadas cercanas a Navidad y Año Nuevo, cuando las sucursales no operarán con normalidad.

Pese a estos ajustes, Bancolombia reiteró que sus canales digitales seguirán disponibles sin interrupciones. Cajeros automáticos, corresponsales bancarios, aplicaciones móviles, sucursal virtual y atención telefónica continuarán operando, permitiendo a los usuarios realizar transacciones y consultas durante toda la temporada.

Días con atención regular en sucursales

Según lo anunciado, las oficinas físicas de Bancolombia mantendrán su funcionamiento habitual en varias fechas clave antes y después de las festividades. Durante diciembre, habrá servicio normal los días 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 29 y 30, lo que permitirá a los clientes adelantar diligencias sin restricciones adicionales.

Las festividades causarán cambios en los horarios de los bancos en Colombia

La entidad también confirmó apertura los sábados 20 y 27 de diciembre en aquellas sucursales que tradicionalmente atienden ese día. En contraste, no habrá servicio los domingos 21 y 28, conforme al calendario regular de atención bancaria en el país.

Horarios especiales en fechas festivas y canales alternos

Para el miércoles 24 de diciembre, víspera de Navidad, todas las sucursales del banco operarán en jornada continua hasta la 1:00 de la tarde. El jueves 25 de diciembre no se prestará atención presencial en ninguna oficina por tratarse de un día festivo a nivel nacional.

En el cierre de año, el 31 de diciembre tampoco habrá servicio en sucursales físicas. La atención presencial se retomará el 2 de enero de 2026 en los horarios convencionales.

De manera paralela, en Cali se aplicarán horarios diferenciados por la realización de la Feria de Cali, con atención reducida los días 26, 29 y 30 de diciembre, y apertura parcial el sábado 27.

Estos servicios estarán disponibles durante el cierre bancario

A pesar de que las sucursales no abrirán, los usuarios podrán continuar operando por canales digitales. Estarán activos:

Cajeros automáticos (ATM) para retiros y consultas.

Corresponsales bancarios habilitados en comercios aliados.

Banca móvil y plataformas web para transferencias, pagos, consultas y otros movimientos electrónicos.

Bancolombia es una de las principales entidades bancarias en el país

Las entidades insisten en que la mayoría de operaciones básicas pueden hacerse desde el celular sin necesidad de acudir físicamente a una oficina.

Estos trámites no podrán realizarse el jueves 25 de diciembre

Los trámites que dependen exclusivamente de atención en ventanilla quedarán totalmente suspendidos ese día. Entre ellos:

Consignaciones que requieren caja.

Retiro de sumas altas que exigen autenticación presencial.

Apertura de ciertos productos financieros.

Radicación de documentos físicos o solicitudes que exigen verificación en oficina.

Cualquier usuario que tenga planeado un movimiento de este tipo deberá reprogramarlo para antes del cierre.

Cierre bancario: ¿qué recomendaciones dan los bancos para evitar inconvenientes?

Antes del cierre, las entidades sugieren: