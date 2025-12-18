Condiciones meteorológicas y explosivos: el MinDefensa dio su versión sobre la demora militar en Cauca.

La incursión armada que sacudió al municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca, dejó una pregunta abierta que todavía resuena entre los habitantes: ¿por qué la ayuda militar tardó horas en llegar mientras el ataque seguía en curso? Durante más de siete horas, la población quedó expuesta a ráfagas de fusil y explosivos, con viviendas y comercios afectados.

El hecho ocurrió en la madrugada del 16 de diciembre, cuando integrantes de las disidencias de las Farc irrumpieron en la cabecera municipal y atacaron la estación de Policía. Ocho uniformados resultaron heridos y el impacto del asalto se extendió a distintos sectores del pueblo, en uno de los episodios más violentos recientes en la zona.

La demora en la llegada del Ejército fue señalada por las autoridades locales y generó cuestionamientos inmediatos. Recién horas después, el Ministerio de Defensa explicó qué ocurrió en medio de la operación y cuáles fueron los factores que condicionaron la respuesta oficial.

Condiciones meteorológicas y explosivos retrasaron la reacción del Ejército en Cauca

En diálogo con 6AM de Caracol Radio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que la reacción institucional se activó de forma inmediata tras el inicio del ataque. Según explicó, se pusieron en marcha los protocolos de defensa y se ordenó la salida de tropas, aeronaves y refuerzos hacia Buenos Aires, Cauca.

Sin embargo, el ministro señaló que las condiciones meteorológicas adversas impidieron durante varias horas el desplazamiento aéreo. Recién hacia las once de la mañana se dieron las condiciones mínimas para que las aeronaves pudieran operar. A esto se sumó otro factor clave: la instalación de cargas explosivas en las vías de acceso, lo que bloqueó el avance terrestre de las unidades militares.

Ataque en Buenos Aires, Cauca: balance de seguridad y contexto del conflicto

El alcalde del municipio calificó el hecho como “demencial” y aseguró que la población quedó en una situación crítica mientras se desarrollaba la incursión armada. Las disidencias, pertenecientes a la estructura Jaime Martínez, mantuvieron el control del ataque durante varias horas antes de replegarse.

Tras los hechos, el Gobierno convocó un Consejo de Seguridad en Popayán para evaluar la situación en el Cauca. El ministro de Defensa reconoció que el problema de orden público en la región es estructural y de larga data. Aunque destacó reducciones en homicidios, masacres y desplazamiento forzado, advirtió que los ataques terroristas han aumentado, lo que refleja, según dijo, la presión constante de los grupos armados sobre la Fuerza Pública.