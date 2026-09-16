Este miércoles, 16 de septiembre de 2026, la cotización delreal llegó a 607.8169 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,55%.

En la última semana, la cotización del Real subió 0.35%, pero en el último año cayó -10.99%, mostrando una leve mejora reciente dentro de una tendencia anual bajista.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

En los últimos 10 días, el Real mostró sesgo bajista: predominio de caídas, tres jornadas seguidas a la baja a mitad de periodo, dos días estables y un repunte final de dos días, cerrando con saldo ligeramente negativo.

La volatilidad económica de la última semana del Real fue del 8.91%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año comparado con la volatilidad anual del 15.82%.

La cotización del Real muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere una mejora en la percepción de la moneda en el mercado, lo que podría generar un mayor interés por parte de los inversionistas.

¿Cuánto sale comprar 100 reales en Colombia?

El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 60781.68891299715 pesos colombianos; 200 reales cuestan 121563.3778259943 pesos colombianos y 500 reales cuestan 303908.44456498575 pesos colombianos.