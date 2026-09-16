Descubrimiento del siglo | Sacan miles de monedas y lingotes del oro más preciado en una provincia de Sudamérica.

Construyen una calle cubierta de oro en el distrito más lujoso del país: albergará más de 1000 tiendas

En un reciente descubrimiento en el sector minero, se ha encontrado un depósito de oro que podría potencialmente transformar la economía de Surinam. Esta reserva, situada en la región del Escudo Guayanés, en el área de Maria Geralda, presenta un yacimiento caracterizado no solo por su considerable volumen, sino también por su excepcional pureza.

La pureza elevada implica menos traslado para la misma cantidad de oro y una proporción reducida de roca estéril que requiere procesamiento. Además, esta característica permite ampliar las profundidades que podría alcanzar una futura actividad minera, antes de que las tasas de desmonte afecten adversamente su rentabilidad.

Descubren yacimiento de oro en Surinam de pureza récord

El Escudo Guayanés, una formación geológica de 1700 millones de años que se extiende por Surinam y países adyacentes, presenta múltiples depósitos auríferos de alto nivel. Maria Geralda se localiza a aproximadamente 5 kilómetros al sureste del proyecto actual de la compañía, aunque el sector nunca había sido perforado hasta esta temporada.

Descubrimiento de un depósito de oro en Surinam podría transformar su economía. ChatGPT

Cómo este descubrimiento podría transformar Surinam

La minería y el petróleo constituyen, en su conjunto, aproximadamente el 60% del PBI de Surinam y casi el 90% de los ingresos por exportaciones. En este marco, cada hallazgo de oro suscita expectativas de más empleo, mayores regalías y, si se gestiona de manera adecuada, recursos destinados a la infraestructura en localidades remotas.

No obstante, los expertos advierten que la selva tropical de Surinam incrementa los costos. Asimismo, el estado continúa fortaleciendo sus regulaciones para lograr un equilibrio entre su crecimiento económico, la biodiversidad y los derechos territoriales de las comunidades indígenas.

Descubrimiento de alto potencial económico: depósito de oro en Surinam.

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