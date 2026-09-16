En esta noticia
En un reciente descubrimiento en el sector minero, se ha encontrado un depósito de oro que podría potencialmente transformar la economía de Surinam. Esta reserva, situada en la región del Escudo Guayanés, en el área de Maria Geralda, presenta un yacimiento caracterizado no solo por su considerable volumen, sino también por su excepcional pureza.
La pureza elevada implica menos traslado para la misma cantidad de oro y una proporción reducida de roca estéril que requiere procesamiento. Además, esta característica permite ampliar las profundidades que podría alcanzar una futura actividad minera, antes de que las tasas de desmonte afecten adversamente su rentabilidad.
Descubren yacimiento de oro en Surinam de pureza récord
El Escudo Guayanés, una formación geológica de 1700 millones de años que se extiende por Surinam y países adyacentes, presenta múltiples depósitos auríferos de alto nivel. Maria Geralda se localiza a aproximadamente 5 kilómetros al sureste del proyecto actual de la compañía, aunque el sector nunca había sido perforado hasta esta temporada.
Cómo este descubrimiento podría transformar Surinam
La minería y el petróleo constituyen, en su conjunto, aproximadamente el 60% del PBI de Surinam y casi el 90% de los ingresos por exportaciones. En este marco, cada hallazgo de oro suscita expectativas de más empleo, mayores regalías y, si se gestiona de manera adecuada, recursos destinados a la infraestructura en localidades remotas.
No obstante, los expertos advierten que la selva tropical de Surinam incrementa los costos. Asimismo, el estado continúa fortaleciendo sus regulaciones para lograr un equilibrio entre su crecimiento económico, la biodiversidad y los derechos territoriales de las comunidades indígenas.
Top 5 de las minas de oro más grandes del mundo hoy
- Muruntau: es reconocida como una de las minas de oro más significativas a nivel global en términos de producción. Esta se encuentra situada en el desierto de Kyzylkum.
- Olimpiada: representa la mina de oro más prolífica en toda Rusia y se destaca por su eficiencia mundial en cuanto al costo por onza.
- Grasberg: en el pasado ostentaba el título de la mina de oro más grande del mundo, superando a Muruntau, sin embargo, su producción ha experimentado una reducción debido a la transición hacia la minería a cielo abierto.
- Cadia Valley: localizada en Nueva Gales del Sur, es reconocida como una mina subterránea de clase mundial que también produce cobre.
- Lihir: situada en Papúa Nueva Guinea, es una isla volcánica activa que posee reservas probadas valoradas en aproximadamente 20 millones de dólares.