El presidente Gustavo Petro confirmó que se reunirá en febrero con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en un encuentro que se dará luego de semanas de tensión política y cruces verbales entre ambos gobiernos.

La cita, que será el primer cara a cara entre los dos mandatarios, llega tras una llamada telefónica en la que decidieron bajar el tono y abrir un canal directo de diálogo, con la Casa Blanca como escenario inicial.

¿Cuándo y dónde será la reunión entre Petro y Trump en febrero?

La reunión está prevista para principios de febrero en Washington, luego de que Donald Trump invitara formalmente a Gustavo Petro a la Casa Blanca durante una conversación telefónica. Ese contacto se produjo en un momento de alta tensión diplomática, marcado por advertencias desde Estados Unidos y un clima regional sensible tras los últimos acontecimientos en Venezuela.

Para el Gobierno colombiano, el encuentro representa una oportunidad clave para recomponer la relación bilateral y sentar las bases de una agenda común en temas estratégicos como seguridad, política exterior y cooperación regional.

Petro y Trump se reunirán en febrero. EFE / EPA / JIM LO SCALZO / POOL

¿Qué regalo le dará Petro a Trump en su primer encuentro oficial?

En una entrevista con el medio internacional Telemundo 51, el presidente Petro reveló que ya piensa en un obsequio simbólico para entregarle a Trump como gesto diplomático. Según explicó, la idea es llevar una pieza inspirada en la tradición orfebre precolombina, una de las expresiones culturales más antiguas y reconocidas de Colombia.

Petro destacó que el país tuvo desarrollos artísticos incluso miles de años antes de Cristo y subrayó la riqueza cultural hallada en regiones como la Amazonía. El mandatario aclaró que el regalo será una imitación, pero con un fuerte valor simbólico, pensado para representar la historia y la identidad colombiana.

¿Por qué Petro invitará a Trump a reunirse en Colombia?

Además del encuentro en Estados Unidos, el presidente colombiano adelantó que aprovechará la visita para extenderle una invitación a Trump para una segunda reunión, esta vez en territorio nacional. La propuesta es que el mandatario estadounidense viaje a Colombia antes del final del actual gobierno, que concluye el 7 de agosto de 2026.

Petro mencionó a Cartagena como la ciudad ideal para ese eventual encuentro, resaltando su valor histórico, cultural y turístico. Desde la Casa de Nariño ven esta invitación como una señal de apertura y normalización plena de la relación bilateral.

¿Qué tensiones previas marcaron la relación entre Colombia y Estados Unidos?

El acercamiento entre Petro y Trump se da luego de un periodo de fuertes tensiones. El presidente colombiano aseguró que llegó a existir el temor de una posible acción militar de Estados Unidos en Colombia, en un contexto regional delicado y tras episodios recientes en Venezuela.

Según relató, la llamada directa con Trump fue clave para desactivar ese escenario y reducir la presión diplomática. Para Petro, el diálogo permitió frenar una escalada mayor y encauzar la relación por la vía política.

¿Qué dijo Trump sobre Petro antes de confirmar la reunión?

Donald Trump también se refirió públicamente a Gustavo Petro al confirmar el encuentro. Reconoció que mantuvieron una conversación “buena”, aunque recordó que el presidente colombiano ha sido crítico y duro en sus declaraciones previas hacia él y hacia Estados Unidos.

Pese a esos antecedentes, Trump aseguró que está dispuesto a reunirse y escuchar los planteamientos de su par colombiano, en un gesto que confirma el deshielo entre ambos gobiernos.