En esta noticia
- ¿Cuándo y dónde será la reunión entre Petro y Trump en febrero?
- ¿Qué regalo le dará Petro a Trump en su primer encuentro oficial?
- ¿Por qué Petro invitará a Trump a reunirse en Colombia?
- ¿Qué tensiones previas marcaron la relación entre Colombia y Estados Unidos?
- ¿Qué dijo Trump sobre Petro antes de confirmar la reunión?
El presidente Gustavo Petro confirmó que se reunirá en febrero con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en un encuentro que se dará luego de semanas de tensión política y cruces verbales entre ambos gobiernos.
La cita, que será el primer cara a cara entre los dos mandatarios, llega tras una llamada telefónica en la que decidieron bajar el tono y abrir un canal directo de diálogo, con la Casa Blanca como escenario inicial.
¿Cuándo y dónde será la reunión entre Petro y Trump en febrero?
La reunión está prevista para principios de febrero en Washington, luego de que Donald Trump invitara formalmente a Gustavo Petro a la Casa Blanca durante una conversación telefónica. Ese contacto se produjo en un momento de alta tensión diplomática, marcado por advertencias desde Estados Unidos y un clima regional sensible tras los últimos acontecimientos en Venezuela.
Para el Gobierno colombiano, el encuentro representa una oportunidad clave para recomponer la relación bilateral y sentar las bases de una agenda común en temas estratégicos como seguridad, política exterior y cooperación regional.
¿Qué regalo le dará Petro a Trump en su primer encuentro oficial?
En una entrevista con el medio internacional Telemundo 51, el presidente Petro reveló que ya piensa en un obsequio simbólico para entregarle a Trump como gesto diplomático. Según explicó, la idea es llevar una pieza inspirada en la tradición orfebre precolombina, una de las expresiones culturales más antiguas y reconocidas de Colombia.
Petro destacó que el país tuvo desarrollos artísticos incluso miles de años antes de Cristo y subrayó la riqueza cultural hallada en regiones como la Amazonía. El mandatario aclaró que el regalo será una imitación, pero con un fuerte valor simbólico, pensado para representar la historia y la identidad colombiana.
¿Por qué Petro invitará a Trump a reunirse en Colombia?
Además del encuentro en Estados Unidos, el presidente colombiano adelantó que aprovechará la visita para extenderle una invitación a Trump para una segunda reunión, esta vez en territorio nacional. La propuesta es que el mandatario estadounidense viaje a Colombia antes del final del actual gobierno, que concluye el 7 de agosto de 2026.
Petro mencionó a Cartagena como la ciudad ideal para ese eventual encuentro, resaltando su valor histórico, cultural y turístico. Desde la Casa de Nariño ven esta invitación como una señal de apertura y normalización plena de la relación bilateral.
¿Qué tensiones previas marcaron la relación entre Colombia y Estados Unidos?
El acercamiento entre Petro y Trump se da luego de un periodo de fuertes tensiones. El presidente colombiano aseguró que llegó a existir el temor de una posible acción militar de Estados Unidos en Colombia, en un contexto regional delicado y tras episodios recientes en Venezuela.
Según relató, la llamada directa con Trump fue clave para desactivar ese escenario y reducir la presión diplomática. Para Petro, el diálogo permitió frenar una escalada mayor y encauzar la relación por la vía política.
¿Qué dijo Trump sobre Petro antes de confirmar la reunión?
Donald Trump también se refirió públicamente a Gustavo Petro al confirmar el encuentro. Reconoció que mantuvieron una conversación “buena”, aunque recordó que el presidente colombiano ha sido crítico y duro en sus declaraciones previas hacia él y hacia Estados Unidos.
Pese a esos antecedentes, Trump aseguró que está dispuesto a reunirse y escuchar los planteamientos de su par colombiano, en un gesto que confirma el deshielo entre ambos gobiernos.