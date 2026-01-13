El salario mínimo y el clima electoral quedaron en el centro de su llamado (Fuente: archivo).

En un mensaje difundido de madrugada, el presidente Gustavo Petro convocó a movilizaciones para respaldar el aumento del salario mínimo y defender los decretos expedidos bajo la figura de emergencia económica. Con un tono confrontacional, el mandatario advirtió que sectores empresariales y jurídicos buscarán tumbar las medidas y llamó a sus bases a “salir a las calles” para respaldar lo que considera un salario vital y familiar.

¿Por qué Gustavo Petro convocó a marchar por el salario mínimo en Colombia?

El jefe de Estado sostuvo que el incremento del salario mínimo responde a un mandato constitucional y que su cálculo se apoya en datos oficiales del DANE sobre el costo de la canasta básica. Según su argumentación, el objetivo es garantizar ingresos suficientes para cubrir necesidades esenciales y romper, dijo, con décadas de rezago frente al concepto de salario vital consagrado en la Carta Política.

¿Qué dijo Petro sobre la oposición a los decretos y los “oligopolios”?

Petro arremetió contra los grupos económicos que, a su juicio, intentarán frenar los decretos ante los tribunales. Aseguró que los “oligopolios” presionan desde el poder judicial y mediático para proteger sus intereses y cuestionó que durante años no se haya cumplido el mandato constitucional de asegurar un salario que permita vivir dignamente.

¿Cómo conecta el llamado al salario mínimo con las elecciones de 2026?

El presidente vinculó el debate salarial con el escenario electoral y envió un mensaje a los votantes: recibir apoyos económicos no debe condicionar el voto. Insistió en que la decisión en las urnas debe responder a intereses de vida y bienestar familiar, y no a prácticas de compra de votos, una narrativa que retoma ejes de su campaña presidencial.

¿El aumento del salario mínimo genera inflación, según el Gobierno?

Frente a las críticas por un posible impacto inflacionario, el mandatario negó que el alza del salario mínimo sea la causa de los aumentos de precios. Desde la Casa de Nariño sostienen que el efecto inflacionario ha sido sobredimensionado y que los ajustes responden a dinámicas de mercado y decisiones empresariales.

¿Qué base legal invoca Petro para defender el salario vital?

El presidente citó el artículo 53 de la Constitución y defendió que el salario vital y familiar debe construirse con base en estadísticas oficiales. En su discurso, afirmó que el cálculo arroja un ingreso cercano a los dos millones de pesos mensuales por hogar trabajador, una cifra que, según él, explica la resistencia de los sectores económicos más poderosos.

¿Qué respondió Petro a los cuestionamientos jurídicos por la emergencia económica?

Aunque expertos constitucionalistas han advertido posibles vicios en los decretos, el mandatario rechazó esos señalamientos y defendió la legalidad del estado de excepción. Para Petro, las medidas buscan corregir inequidades estructurales y cumplir mandatos sociales que el Congreso no ha materializado en décadas.

¿Petro vuelve a impulsar una Asamblea Nacional Constituyente?

En medio del llamado a la movilización, el presidente reiteró su respaldo a la idea de una Asamblea Nacional Constituyente. El Gobierno acompaña la inscripción de un comité promotor que buscará recolectar millones de firmas en los próximos meses, un proceso que coincidirá con la antesala de las elecciones legislativas y presidenciales.