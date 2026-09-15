El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, confirmó que la iniciativa será presentada ante el Congreso en octubre y adelantó que incluirá recortes de gasto, estímulos tributarios y medidas para mejorar el control de los recursos públicos.

El Gobierno de Abelardo De La Espriella prepara una nueva iniciativa para modificar el manejo de las finanzas públicas y contener el gasto estatal. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, confirmó que la denominada Ley de Rescate será presentada ante el Congreso en octubre, después de que avance la discusión del Presupuesto General de la Nación.

La propuesta contempla un paquete de medidas orientadas a reducir el gasto público, generar nuevos recursos y modificar algunos aspectos del sistema tributario. Según explicó el funcionario, el proyecto incluirá estímulos tributarios y recortes de gasto, con el objetivo de enviar una señal de mayor disciplina fiscal a los mercados y organismos internacionales.

Gómez sostuvo que la iniciativa también apunta a revisar la estructura del Estado y la forma en que se distribuyen los recursos públicos. El ministro cuestionó la cantidad de entidades y partidas con destinación específica y aseguró que una reforma integral permitiría mejorar el control sobre el gasto y avanzar hacia unas finanzas públicas más equilibradas.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, confirmó que la iniciativa será presentada ante el Congreso en octubre y adelantó que incluirá recortes de gasto, estímulos tributarios y medidas para mejorar el control de los recursos públicos. Fuente: EFE Mauricio Dueñas Castañeda

El Gobierno prepara recortes de gasto y estímulos tributarios

Uno de los principales componentes de la Ley de Rescate será un paquete de recortes del gasto estatal acompañado por estímulos tributarios. “Vamos a generar unos estímulos tributarios y, adicionalmente, un paquete de recortes de gasto. Es la única manera de lograr que el mensaje a nivel internacional cale”, explicó Gómez al referirse a los objetivos de la iniciativa.

El ministro planteó que el proyecto busca “equilibrar el tamaño del Estado” y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. En ese sentido, cuestionó la actual estructura presupuestal y señaló que la existencia de numerosas entidades y partidas de destinación específica puede dificultar el seguimiento de los fondos y reducir el impacto del gasto público.

La reforma tributaria también estará en el centro del proyecto

Además de los recortes, la iniciativa incluiría cambios para simplificar y hacer más eficiente el sistema tributario colombiano. Gómez sostuvo que existen impuestos que complican las tareas de fiscalización y pueden incentivar mecanismos de elusión, por lo que consideró necesario revisar de manera integral la estructura vigente.

“Necesitamos poner el debate sobre un sistema tributario más eficiente y más sencillo”, afirmó el funcionario. La propuesta también contemplaría revisar establecimientos públicos y fondos estatales para determinar dónde es posible reducir gastos y mejorar el control de los recursos. Sin embargo, Gómez aclaró que la discusión sobre una reducción más amplia del tamaño del Estado quedaría para el próximo año, debido a otras prioridades del Gobierno, entre ellas la atención y reconstrucción tras el terremoto.