Tienda D1 lanzó un producto que está generando furor entre los colombianos que buscan electrodomésticos de calidad a precios accesibles. Se trata del sartén eléctrico Cocuk XH-30B con tapa de vidrio templado, disponible en todas las sucursales del país por $69.900. Este precio representa una diferencia significativa frente a opciones similares en el mercado, como las que ofrece Alkosto, donde los sartenes eléctricos superan los $149.900. El electrodoméstico importado se ha convertido en uno de los más buscados del catálogo 2026. Su recubrimiento antiadherente, control de temperatura ajustable y tapa con escape de vapor lo posicionan como una solución práctica para preparar desayunos, almuerzos y cenas sin necesidad de estufa. Con 30 cm de diámetro y capacidad de 2200 ml, el sartén Cocuk permite cocinar porciones familiares de manera rápida y segura. El sartén eléctrico Cocuk de D1 se presenta como una alternativa económica frente a productos similares de cadenas especializadas. Mientras Alkosto ofrece el sartén eléctrico Kalley K-SEC15V a $149.900 (con descuento del 37% desde su precio original de $239.900), Tiendas D1 mantiene su estrategia de descuentos con el Cocuk a menos de $70.000. La diferencia de precio supera los $80.000, lo que representa un ahorro superior al 50% para los consumidores. El producto importado por D1 S.A.S. desde China incluye características profesionales como superficie antiadherente libre de PFOA, sistema de control de temperatura graduable y tapa de vidrio templado transparente que permite supervisar las preparaciones sin perder calor. El sartén funciona conectado a la corriente eléctrica, eliminando la necesidad de gas o estufa convencional, lo que lo hace ideal para apartamentos pequeños, oficinas o espacios donde no se cuenta con instalación de gas. El sartén eléctrico con tapa Cocuk XH-30B está disponible en las más de 2400 tiendas D1 distribuidas en el 87% del territorio nacional. También puede adquirirse a través del sitio web oficial de la cadena de descuentos. El producto se destaca por su diseño compacto, con diámetro interior de 30 cm, altura de la pared de 6,5 cm y capacidad total de 2200 ml, suficiente para preparar comidas para dos o tres personas. Entre sus ventajas técnicas se encuentran el revestimiento antiadherente que permite cocinar con menos aceite y facilita la limpieza, el selector de temperatura para ajustar el calor según el tipo de alimento, y las asas frías al tacto que brindan seguridad al manipular el electrodoméstico. La tapa de vidrio con escape de vapor ayuda a mantener la humedad y los sabores, resultando ideal para guisos, salteados, carnes y preparaciones que requieren cocción lenta. Tienda D1 ha logrado consolidarse como una de las cinco empresas más grandes de Colombia por ingresos, alcanzando 19,4 billones de pesos en 2024. Su modelo de negocio, inspirado en el formato de descuento alemán, se basa en ofrecer pocas referencias por categoría, marcas propias y tiendas con diseño simple, lo que permite reducir costos operativos y trasladar ese ahorro a los precios finales. La estrategia de D1 contrasta con el modelo de cadenas especializadas como Alkosto o Kalley, que ofrecen mayor variedad de marcas y servicios adicionales como garantías extendidas y combos promocionales, pero con precios significativamente superiores. Según declaraciones recientes de la presidencia de D1, la empresa planea expandirse hasta alcanzar cerca de 3500 tiendas en el país. Además, la compañía genera empleo con enfoque inclusivo, con un 54% de mujeres en su plantilla y contratación de personas con discapacidad, al tiempo que promueve iniciativas de sostenibilidad como reciclaje y consumo responsable.