La cadena Tiendas D1 confirmó que actualmente tiene presencia consolidada en Colombia, con miles de tiendas distribuidas en gran parte del territorio nacional. Su modelo de negocio de “descuento duro” ha impulsado un crecimiento sostenido desde su llegada en 2009, llegando a ser una de las principales opciones de compra para muchos hogares. La expansión de D1 ha generado impacto tanto en zonas urbanas como rurales, acercando productos básicos y precios competitivos a comunidades que antes no contaban con esta oferta. Con esta red de tiendas, muchos municipios cuentan ahora con acceso más directo a productos de la canasta familiar. La cadena de tiendas de descuento Tiendas D1 tiene aproximadamente 2576 tiendas abiertas en más de 500 municipios de Colombia, abarcando gran parte del país. Esta cifra está basada en datos corporativos recientes que destacan la expansión del formato de hard discount en regiones diversas, desde las principales ciudades hasta localidades intermedias. El modelo de negocio de D1 se ha enfocado en la eficiencia operativa y la oferta de productos con precios bajos, lo que ha permitido atraer a consumidores de distintos segmentos. Su red de tiendas ya cubre 31 de los 32 departamentos del país, con fuertes concentraciones en áreas como Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. D1 ha informado que la presencia de sus puntos de venta abarca tanto grandes ciudades como municipios intermedios y zonas rurales. Esta estrategia busca facilitar el acceso a productos de calidad a precios accesibles en comunidades que antes no tenían grandes opciones de retail. La expansión hacia múltiples municipios ha sido parte de un plan de crecimiento continuo. Aunque la empresa no publica una lista detallada de cada ubicación en un solo documento público, se puede consultar la presencia de tiendas locales a través de las herramientas de geolocalización disponibles en su sitio web o mediante mapas comerciales digitales que muestran sucursales por ciudad y región. El ritmo de aperturas de Tiendas D1 obedece a una estrategia enfocada en consolidar su presencia territorial. La compañía ha señalado que aún existe espacio para seguir creciendo en Colombia, con estimaciones internas que sugieren la posibilidad de abrir cerca de 1000 tiendas adicionales en los próximos años si las condiciones del mercado lo permiten. Este crecimiento sigue una tendencia global de cadenas de descuento que buscan capturar segmentos sensibles al precio, especialmente en contextos de inflación y ajuste en los presupuestos de las familias. La expansión también crea empleos locales en las zonas donde se instalan nuevos puntos de venta. La llegada de Tiendas D1 a múltiples municipios ha cambiado los hábitos de compra de muchos consumidores. La marca, con su enfoque en precios bajos diarios y una selección limitada pero esencial de productos, ha logrado penetrar en comunidades donde antes predominaban tiendas de barrio u opciones de compra menos estructuradas. Para las familias que viven fuera de las grandes urbes, la apertura de un punto de venta D1 puede representar una alternativa más económica para adquirir alimentos, productos de aseo y otros bienes básicos. Esta accesibilidad también ha fortalecido la competencia en el sector retail colombiano, obligando a otras cadenas a ajustar sus estrategias de precios y surtido. Aunque no existe actualmente una lista oficial centralizada de todas las tiendas por municipio publicada en un solo documento, los consumidores pueden consultar las tiendas más cercanas a través del localizador de tiendas en el sitio oficial de D1 o mediante aplicaciones y mapas de servicios como Google Maps. Aquí hay un localizador de tiendas con el listado completo: https://www.tiendeo.com.co/Tiendas/tiendas-d1-r Este proceso permite introducir un municipio, barrio o dirección específica para encontrar las sucursales más próximas. Las plataformas digitales suelen mostrar horarios, direcciones y distancias desde la ubicación del usuario, facilitando el acceso a esta información. La expansión de Tiendas D1 es una señal de que el formato de tienda de descuento continúa ganando terreno en Colombia, extendiendo su red a múltiples regiones y convirtiéndose en una opción habitual de compras para muchas familias en diferentes contextos socioeconómicos.