Un nuevo fin de semana largo se aproxima para millones de estudiantes en Colombia y volverá a modificar el ritmo escolar en plena recta final del primer trimestre. El calendario oficial marca un feriado que, al trasladarse al lunes, permitirá un descanso extendido de tres días consecutivos. Se trata del Día de San José, una de las fechas tradicionales del país, que en 2026 se conmemorará el lunes 23 de marzo. Al coincidir con el fin de semana, numerosos colegios suspenderán actividades académicas y darán lugar a una pausa que se extenderá desde el sábado hasta el lunes inclusive. Este tipo de descansos suele generar consultas entre las familias, especialmente en relación con la continuidad de clases y la organización de agendas laborales y escolares. De acuerdo con la normativa vigente, el Día de San José hace parte de los feriados que se trasladan al lunes con el objetivo de fomentar los fines de semana largos. En 2026, la fecha original cae entre semana, pero su celebración oficial será el lunes 23 de marzo. Por este motivo, muchas instituciones educativas públicas y privadas no tendrán clases ese día. Sumado al sábado y domingo previos, los estudiantes accederán a un descanso de tres jornadas consecutivas, aunque su aplicación puede variar según el calendario interno de cada colegio. Si bien el feriado es de alcance nacional, la decisión de extender el descanso escolar depende de cada institución. Algunos colegios pueden reprogramar actividades o evaluaciones, mientras que otros mantienen el receso sin modificaciones adicionales. Por eso, se recomienda a las familias revisar las circulares oficiales de cada establecimiento educativo para confirmar cómo se aplicará el feriado del lunes 23 de marzo. Para muchos alumnos, el fin de semana largo será una oportunidad para descansar, compartir tiempo en familia o retomar actividades recreativas antes de continuar con el calendario académico.