Quienes superan los 65 años y conducen en Colombia deben anticiparse al vencimiento de su licencia, ya que el proceso de renovación incluye requisitos específicos. Entre ellos, se exige demostrar condiciones adecuadas de salud física y mental, además de una correcta coordinación motriz, a través de una evaluación formal. Dicho examen debe realizarse exclusivamente en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado. Una vez aprobado, el certificado debe quedar cargado de forma correcta en el RUNT, ya que sin ese registro el trámite no puede avanzar. Las autoridades locales también comprueban que el solicitante no tenga multas pendientes, condición indispensable para completar la renovación. A su vez, el Ministerio de Transporte reglamenta desde la Resolución 217 de 2014 cómo deben emitirse esos certificados de aptitud y qué aspectos evalúan (visión, audición, coordinación motriz, condiciones físicas y mentales, entre otros). La exigencia aplica para todos los conductores, y se vuelve crucial a edades avanzadas por los períodos de validez más reducidos. Para renovar, la entidad de tránsito corrobora en el RUNT que usted cuente con un certificado vigente del examen físico, mental y de coordinación motriz emitido por un CRC y reportado mediante el sistema SICOV. Si el certificado no está cargado o ya expiró, la solicitud se rechaza. Además, debe estar inscrito en el RUNT, presentar su documento y no tener comparendos pendientes (o disponer de un acuerdo de pago). Considere un detalle operativo que suele pasar inadvertido: el certificado médico tiene una vigencia máxima de 6 meses; si deja transcurrir ese periodo sin completar el trámite, deberá repetir los exámenes. La vigencia depende del tipo de servicio y de la edad: Servicio particular (A y B): Servicio público (C): No existe una “edad límite” que impida renovar por sí sola; lo determinante es cumplir con la aptitud médica y la periodicidad definida. En Bogotá, la Ventanilla Única de Servicios (ventanillamovilidad.com.co) publica para 2025 estas tarifas: $128.700 para automóvil y $222.100 para motocicleta (sujeto a ajustes locales). Consulte siempre el tarifario vigente antes de asistir. El CRC corrobora que el conductor mantenga condiciones físicas, mentales, sensoriales y de coordinación compatibles con una conducción segura. La Resolución 217 de 2014 establece el estándar técnico para estas evaluaciones y la expedición del certificado. Si el resultado arroja no apto, el sistema no permitirá renovar hasta que se cumplan las condiciones que indique el profesional (tratamientos, ayudas visuales/auditivas u otras medidas). En síntesis: para los mayores de 65, el “fin” de la licencia ocurre cuando no se acredita la aptitud médica y el certificado no queda registrado en el RUNT. Con el examen al día, la renovación sigue siendo posible dentro de los plazos fijados por la ley.