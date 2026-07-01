Se despide la Ley de Alquileres: se elimina el desalojo y los inquilinos se podrán quedar dos años más en las propiedades

Oficial y confirmado |Eliminado el desalojo: los inquilinos se podrán quedar dos años más en las propiedades

El propósito fundamental de la Ley 820 de 2003, que regula los contratos de arrendamiento de vivienda urbana en Colombia, es la de preservar la estabilidad del inquilino y evitar desalojos inmediatos, dentro de un marco normativo claro. Las previsiones de esta ley son aplicables tanto al periodo contractual original como a sus renovaciones, siempre que se cumplan las condiciones previamente acordadas.

Asimismo, esta legislación establece un equilibrio entre derechos y responsabilidades de arrendadores e inquilinos. Dicho equilibrio se logra mediante la implementación de procedimientos y plazos específicos, facilitando la resolución de disputas de forma ordenada y fomentando soluciones que se ajusten a las disposiciones legales.

De igual modo, la normativa fomenta el compromiso mutuo entre arrendadores e inquilinos para honrar las obligaciones adquiridas al momento de formalizar el contrato, fortaleciendo así la seguridad jurídica de ambos involucrados.

Ley de Alquileres: por qué los inquilinos pueden quedarse dos años o más

Este mecanismo ofrece mayor previsibilidad y estabilidad habitacional para quienes alquilan, especialmente en contextos donde mudarse supone enfrentar costos elevados, requisitos adicionales y trámites complejos para acceder a una nueva vivienda.

Si bien muchos contratos de alquiler se pactan por un plazo inicial de doce meses, la legislación vigente permite que la renovación se produzca de manera automática si ninguna de las partes manifiesta su intención de terminarlo en los tiempos establecidos. Esta dinámica puede extender la permanencia del inquilino por dos, tres o incluso más años consecutivos, sin necesidad de firmar un nuevo acuerdo.

Los mecanismos legales buscan equilibrar los derechos de arrendadores e inquilinos. (Fuente: Magnific)

Pagar la deuda antes de la sentencia: ¿alcanza para frenar el desalojo?

Para evitar situaciones legales y desalojos, se recomienda que las personas cumplan con los pagos correspondientes en tiempo y forma. Mantenerse al día con las obligaciones contractuales no solo previene conflictos con los propietarios, sino que también garantiza estabilidad y seguridad en la vivienda durante todo el periodo de alquiler.

Si hay mora, el arrendador puede demandar la restitución del inmueble. Sin embargo, la Ley 820 en su Art. 22 contempla que si el arrendatario paga la totalidad de la deuda antes de la sentencia, el juez terminaría el proceso y no dictaría la orden de restitución, lo cual podría cancelar el desalojo.