Bogotá avanza con la transformación del corredor de la carrera Séptima entre las calles 99 y 200, un proyecto de infraestructura vial y de transporte público que ya tiene contratos firmados y que, según la administración distrital, busca mejorar la movilidad en el borde nororiental de la ciudad.

La iniciativa contempla carriles exclusivos para TransMilenio, renovación de espacio público y obras ambientales.

De acuerdo con información oficial del Distrito y reportes periodísticos de El Tiempo e Infobae, el plan fue dividido en varios grupos de obra y su ejecución se programó por etapas. El objetivo central es reducir de forma significativa los tiempos de viaje para quienes recorren este tramo de la ciudad de norte a sur.

Qué cambia con el nuevo corredor de la carrera Séptima

Según explicó el alcalde Carlos Fernando Galán, el rediseño del corredor permitirá que el trayecto completo pase de 65 minutos a cerca de 25 minutos, gracias a la implementación de carriles exclusivos y a una operación más eficiente del sistema de transporte masivo.

El proyecto de Bogotá incluirá carriles exclusivos, buses eléctricos y obras urbanas que permitirán recortar más de la mitad del tiempo de recorrido.

La intervención cubre 11,56 kilómetros de longitud y contempla una vía con doble calzada, carriles mixtos para vehículos particulares y carriles exclusivos para buses del sistema. También se proyectan 14 estaciones y un patio-portal en la calle 200 para la operación de la flota.

Las estimaciones oficiales indican que actualmente por este corredor se movilizan alrededor de 140.000 vehículos y más de 130.000 pasajeros diarios en transporte público, por lo que la obra apunta a descongestionar y ordenar la circulación.

Obras previstas y componentes urbanos

La construcción incluye andenes en ambos costados, separadores y una ciclorruta continua en el costado occidental. Además, están proyectados dos puentes vehiculares (a la altura de las calles 100 y 127) y pasos deprimidos en puntos críticos del trazado.

Tanto la Alcaldía de Bogotá como el IDU informaron que el proyecto incorpora criterios ambientales: ampliación de espacio público, nuevas zonas verdes, siembra de árboles nativos y sistemas de drenaje urbano para el manejo de aguas lluvias.

La gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, indicó que el corredor operará con buses 100 % eléctricos, con el fin de reducir emisiones contaminantes y fortalecer la movilidad sostenible.

Qué pasa con el tramo entre las calles 24 y 99

La Alcaldía de Bogotá aclaró que el segmento de la carrera Séptima entre las calles 24 y 99 no entra en esta fase de construcción. Ese tramo tuvo procesos de licitación que fueron revocados o declarados desiertos en 2024, en medio de la coincidencia con otras grandes obras como la Línea 1 del Metro y la avenida 68.

Según la información oficial, en esa zona se mantendrán los paraderos actuales y el bicicarril, mientras el Distrito evalúa ajustes con base en la Encuesta de Movilidad 2023 y en los diseños ya existentes. La intención es encontrar una solución integrada para Chapinero y Santa Fe sin iniciar obras simultáneas que aumenten la congestión.

Plazos y alcance del proyecto

Los reportes señalan que la ejecución fue repartida en tres grupos de obra y que la entrega sería escalonada hacia 2029, si se cumplen los cronogramas técnicos. El valor total del proyecto supera 1,8 billones de pesos, incluyendo la compra de predios.

La administración distrital y el IDU sostienen que más de dos millones de personas que viven, trabajan o transitan por el sector podrían verse impactadas por la renovación del corredor, que combina infraestructura de transporte, espacio público y componentes ambientales.