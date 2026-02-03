La Casa Blanca se prepara para el encuentro clave entre ambos mandatarios (Fuente: archivo).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió a marcar la cancha antes de su reunión con Gustavo Petro y dejó un mensaje político de alto impacto para la relación bilateral: celebró públicamente que el mandatario colombiano haya cambiado “mucho su actitud” luego de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

El comentario, hecho en la Casa Blanca ante periodistas, confirmó que Washington percibe un giro en el tono de Bogotá y abrió la puerta a una cumbre que busca recomponer una relación que venía golpeada por meses de choques diplomáticos.

Trump aseguró que Petro ha sido “muy amable” en las últimas semanas, en contraste con la etapa anterior, cuando el cruce de declaraciones y sanciones marcó el pulso entre ambos gobiernos. En ese contexto, la Casa Blanca espera una reunión “buena” y productiva, con un foco especial en la lucha contra las drogas, uno de los ejes históricos del vínculo entre Colombia y Estados Unidos.

¿Qué dijo Trump sobre el cambio de actitud de Petro antes de la reunión?

Desde Washington, Trump fue directo: reconoció que el presidente colombiano pasó de una postura crítica a una actitud más colaborativa tras la incursión en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro. Para el mandatario estadounidense, ese hecho fue un punto de quiebre en la relación, al punto de destacar públicamente que Petro “cambió mucho su actitud” en apenas uno o dos meses.

Ese giro es leído en la Casa Blanca como una señal política relevante, sobre todo después de un año de tensiones que incluyó sanciones, cruces verbales y decisiones diplomáticas que enfriaron la relación entre ambos países.

Trump destacó que Petro cambió “mucho su actitud” tras la captura de Maduro. EFE / EPA / JIM LO SCALZO / POOL

¿Por qué la captura de Nicolás Maduro cambió el clima entre Washington y Bogotá?

La detención de Maduro fue interpretada en Estados Unidos como una acción que alineó a Colombia con los intereses estratégicos de Washington en la región. Para Trump, ese operativo marcó un antes y un después, porque mostró a Petro dispuesto a actuar frente a uno de los temas más sensibles de la política hemisférica.

Desde ese momento, el tono entre ambos gobiernos se suavizó y permitió destrabar una reunión que hasta hace pocas semanas parecía políticamente inviable.

¿De qué hablarán Trump y Petro en la Casa Blanca?

La agenda del encuentro tiene un punto central: el combate al narcotráfico. Trump adelantó que pondrá sobre la mesa el tema de las drogas que salen de Colombia rumbo a Estados Unidos, un asunto que históricamente condiciona la relación bilateral.

Además, la reunión incluirá asuntos clave como cooperación en seguridad, migración y la situación en Venezuela, en un contexto regional atravesado por tensiones políticas y flujos migratorios récord.

¿Qué significa la ancheta de café y chocolate que Petro llevará a Trump?

Petro no llegará con las manos vacías. El mandatario colombiano llevará a la Casa Blanca una ancheta con café y chocolates producidos por miles de familias que dejaron los cultivos de coca para apostarle a economías legales. No es un gesto protocolario: es un mensaje político.

Cada producto simboliza la política de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos que impulsa su gobierno y busca demostrar, con hechos, que la lucha contra el narcotráfico también pasa por ofrecer alternativas reales a las comunidades rurales.

¿Quiénes están detrás de los productos que Petro entregará en Washington?

La cesta fue armada con productos de 18.000 familias cacaoteras y 2.300 caficultoras vinculadas a programas de sustitución. El café proviene, entre otras zonas, de Argelia, en el Cauca, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado y el negocio de la coca.

Cada paquete va acompañado de un mensaje dirigido no solo a Trump, sino también a altos funcionarios de su gobierno, en el que los campesinos cuentan cómo arrancaron la coca de sus tierras para sembrar “trabajo honesto y futuro”.

Con información de EFE.-