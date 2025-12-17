Petro llama “dictador” a Maduro, pero descarta que sea narcotraficante como sostiene EE.UU.

Sus declaraciones reabren el debate sobre la postura de Colombia frente a Caracas y Washington (Fuente: archivo).

El presidente Gustavo Petro afirmó que Nicolás Maduro ejerce un poder de carácter dictatorial en Venezuela, pero negó que exista evidencia que lo vincule directamente con el narcotráfico, en contravía de las acusaciones sostenidas por Estados Unidos y reiteradas por el presidente Donald Trump. El pronunciamiento generó reacciones inmediatas en el escenario político colombiano y regional.

¿Por qué Gustavo Petro calificó a Nicolás Maduro como dictador?

Según el mandatario colombiano, la calificación de “dictador” responde a la concentración de poder que, a su juicio, existe actualmente en Venezuela. Petro sostuvo que la falta de equilibrio institucional y el control prolongado del poder configuran un modelo autoritario, sin necesidad de acudir a otros calificativos de tipo penal o criminal.

Desde Bogotá, el jefe de Estado dejó claro que su análisis se basa en criterios políticos e institucionales, y no en alineamientos ideológicos automáticos, marcando una distancia discursiva frente al gobierno de Caracas.

¿Qué dijo Petro sobre las acusaciones de narcotráfico contra Maduro?

Petro aseguró que en Colombia no existe evidencia judicial o de inteligencia que permita señalar a Nicolás Maduro como narcotraficante. En ese sentido, cuestionó la narrativa impulsada desde Washington, que vincula al mandatario venezolano con estructuras criminales relacionadas con el tráfico de drogas.

Para el presidente colombiano, ese tipo de señalamientos forman parte de una estrategia política internacional que no ha sido sustentada con pruebas verificables dentro del país.

¿Cómo influyen las declaraciones de Trump en la postura de Colombia?

Las afirmaciones de Petro se producen en un contexto de alta tensión diplomática, marcado por el regreso de Donald Trump al centro del debate político estadounidense. Desde sectores republicanos se insiste en señalar a Maduro como cabeza de redes criminales transnacionales, una tesis que Colombia, bajo el actual Gobierno, no respalda públicamente.

Petro ha insistido en que Colombia no puede asumir como propias acusaciones externas sin respaldo probatorio, especialmente cuando pueden escalar conflictos regionales.

¿Cuál es la estrategia de Petro frente a la crisis venezolana?

El mandatario colombiano ha reiterado su apuesta por una salida política negociada a la crisis en Venezuela. En semanas recientes, planteó la posibilidad de un esquema de transición que evite una intervención militar extranjera y reduzca la inestabilidad en la frontera colombo-venezolana.

Desde la Casa de Nariño consideran que la confrontación directa y las sanciones prolongadas no han dado resultados y, por el contrario, han agravado el impacto humanitario y migratorio en la región.

