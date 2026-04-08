Estados Unidos intensificó los controles sobre la documentación de viaje y advirtió que los pasajeros que no tengan una página en blanco en el pasaporte podrían ser rechazados antes del embarque o al llegar al país. La exigencia se convierte en un requisito clave que las aerolíneas también revisan antes de permitir el vuelo. Las autoridades recomiendan a los viajeros colombianos revisar el documento con anticipación, ya que incluso con visa vigente o autorización aprobada, la falta de espacio disponible en el pasaporte puede derivar en la negación del ingreso. En Estados Unidos, el pasaporte colombiano debe contar con al menos una página completamente en blanco destinada al sello de entrada. Este espacio es utilizado por los agentes migratorios para registrar la admisión del viajero. Si el documento no dispone de esa hoja libre, pueden ocurrir estas situaciones: Este requisito aplica incluso cuando el pasaporte está vigente y en buen estado. Si el pasaporte no tiene páginas disponibles, el viajero debe renovarlo antes del viaje. No existe la posibilidad de agregar hojas adicionales a un pasaporte vigente, por lo que la única solución es solicitar uno nuevo. Además, algunos países exigen entre dos y cuatro páginas en blanco para visados o sellos migratorios. Bajo estas condiciones, incluso si Estados Unidos solo requiere una hoja, el tránsito por otros destinos o escalas puede generar inconvenientes. También se advierte que algunas aerolíneas pueden impedir el embarque cuando el pasaporte no cumple con el número mínimo de páginas disponibles. La excepción aplica para quienes estén inscritos en Migración Automática, el programa colombiano para viajeros frecuentes. En estos casos, el proceso de ingreso puede realizarse mediante sistemas electrónicos sin sello físico. Sin embargo, si el sistema no está habilitado o el viajero no puede usarlo, el oficial migratorio puede solicitar igualmente una página libre. Por eso, la recomendación general es contar siempre con espacio disponible antes de viajar. Para evitar inconvenientes, el documento debe cumplir con estas condiciones: El cumplimiento de estas condiciones es verificado antes del embarque y al llegar al destino. Quienes viajan con frecuencia pueden pedir un pasaporte con mayor número de hojas. Durante el formulario de solicitud, se debe seleccionar la opción de “libro grande”, que incluye páginas adicionales para visas y sellos. Esta alternativa reduce el riesgo de quedarse sin espacio y evita tener que renovar el documento antes de tiempo. Dado que no se pueden añadir páginas a un pasaporte ya emitido, las autoridades recomiendan elegir esta opción desde el inicio, especialmente si el viajero tiene previsto realizar múltiples viajes internacionales.