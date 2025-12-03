Ya es oficial | El Gobierno decretó 42 horas de jornada laboral por semana: será a partir del miércoles 15

La creciente tensión geopolítica entre potencias como los Estados Unidos, Rusia y China ha mantenido latente el temor a una Tercera Guerra Mundial. Este escenario ha suscitado un análisis sobre los territorios que podrían convertirse en puntos críticos en caso de que el conflicto se extienda hacia América Latina.

Según un estudio realizado por ChatGPT, diversas capitales y grandes urbes de la región se encuentran entre las primeras en caer debido a su importancia estratégica, la existencia de infraestructura militar, su papel financiero y el valor simbólico que poseen en la política internacional.

Tercera Guerra Mundial: las ciudades latinas que caerán primero

La Inteligencia Artificial ha señalado cuáles serían los principales objetivos en América Latina en el contexto de un conflicto global. Su relevancia estratégica, política y económica las convierte en blancos vulnerables en un escenario de guerra mundial.

Estas serán las primeras ciudades latinas en desaparecer, según ChatGPT. (Imagen: Archivo). Fuente: narrativas-spin-ar

Las siguientes son las ciudades latinoamericanas más propensas a ser afectadas en el caso de una Tercera Guerra Mundial:

Bogotá, Colombia

Colombia se posiciona como un potencial aliado estratégico de Estados Unidos en Sudamérica y su capital, Bogotá, concentra el poder político y militar del país. Su ubicación geográfica la convierte en un punto crucial en el mapa geopolítico de América Latina.

Santiago de Chile, Chile

La capital chilena es reconocida por su estabilidad financiera y por ser sede de organismos internacionales y empresas multinacionales. En el contexto de una Tercera Guerra Mundial, su papel como centro económico del Cono Sur la haría vulnerable.

Caracas, Venezuela

Debido a su riqueza petrolera y sus lazos con potencias como Rusia e Irán, Caracas se convertiría en un objetivo de alto valor estratégico. Su eventual caída implicaría un cambio significativo en el equilibrio energético y geopolítico de la región.

Ciudad de México, México

Como capital de uno de los países más influyentes de América Latina y vecino directo de Estados Unidos, su proximidad geográfica la convierte en un objetivo vulnerable ante un conflicto global, además de su rol como centro político y económico de la región.

São Paulo, Brasil

Aunque no es la capital, São Paulo es la ciudad más poblada de Brasil y su motor financiero. Su peso económico la convierte en un blanco clave para desestabilizar a la mayor potencia de Sudamérica. La caída de São Paulo representaría un severo golpe a los mercados internacionales.

Río de Janeiro, Brasil

Sede de bases militares y estratégicas en el Atlántico, Río de Janeiro sería otra ciudad brasileña expuesta en un conflicto. Además, su relevancia histórica y cultural la convierte en un símbolo que podría ser atacado para desmoralizar a la población.

Buenos Aires, Argentina

La capital argentina es un centro político y estratégico en el Cono Sur. Alberga el puerto más importante del país y conecta directamente con rutas comerciales clave. Su caída tendría un impacto económico y simbólico considerable en la región.

¿Es factible una Tercera Guerra Mundial?

El historiador británico Niall Ferguson comentó que no es alarmista pensar en una Tercera Guerra Mundial como una posibilidad concreta de cara al futuro. En reiteradas entrevistas incluso ha comparado el panorama mundial actual con el contexto previo a la Primera Guerra Mundial.

En ese entonces, las potencias mundiales también subestimaban el crecimiento en las tensiones que se vivían en las distintas regiones. Según el experto, lo que antes parecía imposible ahora es un poco más real debido a las decisiones políticas que han sido tomadas en materia de política exterior.