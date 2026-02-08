El calendario escolar 2026 ya comenzó, lo que permite a las instituciones educativas y a las familias organizar sus actividades con anticipación. Esta planificación incluye fechas que abarcan tanto el inicio como el cierre del año escolar, así como los periodos de receso y vacaciones para estudiantes y docentes. El año lectivo 2026 ya comenzó, lo que lleva a estudiantes y padres de familia a planificar las actividades y vacaciones. La Secretaría de Educación Distrital (SED) ha confirmado que las clases en los colegios oficiales de Bogotá serán del 26 de enero hasta el 29 de noviembre. La propuesta del calendario escolar 2026 abarca no solo el inicio y el cierre del año escolar, sino también los periodos de receso y vacaciones para estudiantes y docentes. De acuerdo con la SED, los colegios oficiales del Distrito Capital que siguen el calendario A (comienzo en enero y finalización en diciembre) disfrutarán de sus vacaciones de mitad de año desde el 22 de junio hasta el 6 de julio. A esto se suma la semana santa y la semana de receso estudiantil de octubre. Es importante destacar que esta disposición abarca a un número significativo de instituciones educativas en la región, lo que implica una planificación adecuada por parte de los padres y tutores para el periodo de receso. El calendario académico abarcaría 40 semanas lectivas distribuidas en dos semestres, incluyendo semanas de planeación para docentes antes del inicio y después del cierre de actividades escolares. El calendario escolar 2026 establece las siguientes fechas de inicio y cierre del año escolar: Según la reglamentación del Ministerio de Educación Nacional, las vacaciones colectivas para docentes y directivos se establecerían del 22 de junio hasta el 6 de julio y de inicios de diciembre de 2026 hasta mediados de enero de 2027. De acuerdo con el proyecto de resolución, los estudiantes tendrán tres recesos principales: