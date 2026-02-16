TransMilenio dará un paso clave en su integración con Cundinamarca. La Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca ha confirmado el inicio de los estudios de prefactibilidad para extender el sistema por el corredor de la calle 80 hasta Cota, un proyecto que tiene como objetivo mejorar la movilidad de millones de personas que se desplazan diariamente entre la capital y los municipios circundantes. La iniciativa es liderada por la Agencia Regional de Movilidad, con el respaldo técnico y financiero del IFC del Banco Mundial y forma parte de una estrategia más amplia para descongestionar uno de los accesos más críticos de Bogotá y fortalecer la conexión con la Sabana de Occidente. La posible llegada del sistema a Cota representaría un hito significativo en la integración regional del transporte público, beneficiando a una población que supera los 11 millones de habitantes en el área Bogotá–Cundinamarca. Sí. El proyecto contempla que TransMilenio se extienda más allá del Portal 80 y avance hacia el municipio de Cota, algo que nunca antes había ocurrido. Actualmente, la propuesta se encuentra en etapa de estudios, pero ya existe un convenio firmado que habilita el arranque formal del análisis técnico y ambiental del corredor. La calle 80 es uno de los corredores más congestionados de la capital, particularmente en el segmento que conecta con municipios como Funza, Mosquera, Madrid y Cota. La ampliación tiene como propósito mejorar la capacidad vial, organizar el tráfico mixto y facilitar la operación eficiente de los servicios urbanos y regionales. El objetivo central es reducir los tiempos de desplazamiento, facilitar los transbordos y proporcionar una alternativa viable al uso del vehículo particular en uno de los accesos más transitados de la ciudad. En el marco de los estudios de prefactibilidad, se examinan diversas intervenciones que se consideran prioritarias para hacer viable la expansión del sistema: Estas obras tienen como finalidad ordenar la movilidad del corredor y facilitar una conexión más eficiente entre Bogotá y la Sabana. La fase que se inicia en este momento se centra en la evaluación de la viabilidad técnica, financiera y ambiental del proyecto. Durante esta etapa, se llevará a cabo un diagnóstico del estado de la vía, se analizarán los impactos ambientales y se desarrollarán los diseños preliminares que permitirán establecer si la obra avanza hacia una fase constructiva. La inversión inicial requerida para estos estudios asciende a aproximadamente 13.440 millones de pesos, lo cual es fundamental para determinar los costos finales, el alcance real de la ampliación y los ajustes necesarios antes de proceder con la contratación de las obras. A pesar de que el convenio para los estudios ha sido formalmente suscrito, persisten múltiples etapas que deben ser cumplidas. En primer lugar, es imperativo llevar a cabo los análisis técnicos y obtener la aprobación de los diseños definitivos. Posteriormente, será necesario gestionar los predios, validar las modificaciones en el uso del suelo y asegurar la disponibilidad de recursos para la construcción. Asimismo, el municipio de Cota deberá establecer una articulación formal con la Región Metropolitana, de manera similar a lo que han realizado otras localidades como Soacha y Fusagasugá, con el fin de asegurar la integración operativa del sistema. Lo que sí está confirmado es que la extensión de TransMilenio hacia Cota ya se encuentra en desarrollo a nivel técnico y forma parte de la hoja de ruta regional destinada a transformar la movilidad entre Bogotá y Cundinamarca, con un enfoque en el transporte público, la reducción de emisiones y la mejora de la calidad de vida para los usuarios. Por ahora, no existen fechas oficiales para el inicio de las obras ni para la entrada en operación de una eventual ruta hacia Cota. Las autoridades han sido claras en que el proyecto se encuentra en una fase inicial y que cualquier cronograma dependerá de los resultados de los estudios y de la disponibilidad de recursos.