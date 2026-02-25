Colombia oficializó la entrada en vigor del arancel del 30% a más de 60 productos originarios de Ecuador, una medida que impacta directamente el comercio bilateral y que se aplica como respuesta a las decisiones adoptadas previamente por Quito. El decreto presidencial ya fue publicado y comenzó a regir de manera inmediata. La disposición, firmada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, establece un arancel recíproco del 30% sobre 23 partidas arancelarias desagregadas en más de 70 subpartidas, que incluyen bienes agrícolas, alimenticios e industriales. Además, contempla restricciones específicas en pasos fronterizos clave. La decisión de Colombia responde a la sobretasa del 30% que Ecuador comenzó a aplicar a las importaciones colombianas desde comienzos de febrero. El Gobierno ecuatoriano, encabezado por Daniel Noboa, argumentó razones de seguridad fronteriza y una supuesta falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal. Desde Bogotá, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo calificó la medida ecuatoriana como un incumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de Cartagena, que regula el comercio dentro de la Comunidad Andina. Según el Gobierno colombiano, la sobretasa aplicada por Ecuador alteró de manera sustancial las condiciones de acceso al mercado y afectó las exportaciones nacionales, lo que obligó a adoptar una respuesta comercial proporcional. El nuevo arancel impacta una amplia lista de bienes que ingresan al país desde Ecuador. Entre los productos afectados se encuentran: En total, son más de 70 subpartidas arancelarias las que quedan cobijadas con el gravamen, lo que representa un golpe directo a varios sectores productivos del vecino país. El arancel comenzó a aplicarse inmediatamente después de la publicación del Decreto 0170 de 2026. Con ello, las importaciones provenientes de Ecuador que entren bajo las subpartidas señaladas deberán pagar el 30% adicional en tributos aduaneros. La norma también advierte que el incumplimiento de las nuevas disposiciones puede derivar en la aprehensión de mercancías y sanciones sin posibilidad de legalización posterior, lo que endurece el control en la frontera común. Además del arancel, el decreto establece limitaciones específicas al ingreso terrestre de ciertas mercancías por los pasos fronterizos de Ipiales y Puerto Asís. Productos como arroz, pescado y camarones tendrán controles reforzados en estos puntos. Asimismo, se prohíbe el ingreso por vía terrestre de mercancías que puedan ser utilizadas para la fabricación de sustancias ilícitas, en línea con las políticas de seguridad nacional. El Gobierno aseguró que estas medidas buscan no solo equilibrar el intercambio comercial, sino también fortalecer la vigilancia frente al contrabando y el narcotráfico. Colombia presentó acciones formales ante la Secretaría General de la Comunidad Andina para que se revise la legalidad de la sobretasa impuesta por Ecuador. Una de las solicitudes ya fue admitida y abrió un proceso de investigación para determinar si la medida vulnera las normas del bloque regional. Por su parte, Ecuador también radicó reclamos contra Colombia ante el mismo organismo, lo que eleva la controversia a un escenario jurídico supranacional. La decisión final que adopte la Comunidad Andina será determinante para el futuro del comercio entre ambos países y podría obligar a modificar o desmontar las medidas adoptadas. Con información de EFE.-