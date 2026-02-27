Bogotá acaba de marcar un punto de quiebre en la construcción de la Línea 1 del Metro. La Empresa Metro de Bogotá confirmó que ya están listos ocho kilómetros continuos de viaducto entre el patio taller y la Estación 6, en el sector de la avenida Boyacá, en Kennedy. Este tramo, completamente integrado y sin interrupciones, permitirá iniciar las primeras pruebas técnicas de los trenes durante el primer semestre de 2026. Aunque a lo largo del trazado ya se han levantado más de 11 kilómetros de estructura elevada, estos 8 kilómetros lineales cumplen por primera vez con las condiciones técnicas necesarias para que los trenes rueden sobre el viaducto. Es el paso que conecta la obra civil con la fase ferroviaria real. Según el cronograma oficial del proyecto, las pruebas ferroviarias arrancarán a mediados de 2026. Antes de ver trenes en movimiento sobre la estructura elevada, deberán finalizar trabajos claves como la instalación de rieles, el tercer riel de energía, sistemas eléctricos, señalización y telecomunicaciones. Los primeros ensayos se realizarán sin pasajeros y se concentrarán inicialmente entre las estaciones 1 y 4. Los bogotanos empezarán a observar trenes desplazándose desde el patio taller en Bosa hasta la avenida Boyacá, como parte de la fase técnica obligatoria previa a la operación comercial. Esta etapa es determinante: ningún sistema metro del mundo entra en servicio sin superar pruebas rigurosas de seguridad, integración tecnológica y estabilidad operacional. Con el más reciente balance, la Línea 1 ya supera los 11.000 metros de viaducto construidos en distintos frentes de obra. Sin embargo, el dato que hoy cobra mayor relevancia es la consolidación de 8 kilómetros continuos, condición indispensable para realizar pruebas dinámicas con trenes en movimiento. El trazado total atravesará localidades como Bosa y Kennedy, y continuará por el corredor de la avenida Caracas hasta el centro de la ciudad. El avance general del proyecto ya supera el 70 %, consolidándolo como la obra de infraestructura de movilidad más importante que se ejecuta actualmente en Colombia. El proceso de validación no se limita a encender los trenes y ponerlos a rodar. Cada unidad deberá cumplir un protocolo técnico exigente antes de recibir pasajeros. Primero se desarrollarán pruebas estáticas en el patio taller para verificar sistemas de frenos, apertura y cierre de puertas, suministro eléctrico, software de control y comunicaciones internas. Posteriormente vendrán las pruebas dinámicas de integración con la señalización. Cuando el sistema autorice circulación en viaducto, cada tren deberá completar 2.500 kilómetros sin pasajeros distribuidos así: La flota estará compuesta por 30 trenes, y cada uno deberá superar este procedimiento de forma individual antes de recibir la certificación definitiva. Aunque las pruebas técnicas comenzarán en 2026, la entrada en operación comercial completa está proyectada para el primer trimestre de 2028.