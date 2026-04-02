Si el pasaporte no cumple con ciertos requisitos, el pasajero no podrá completar el proceso migratorio.

Viajar al exterior desde Colombia tiene una condición que, en la práctica, define todo el proceso: contar con un pasaporte vigente. Sin ese documento en regla, el viaje no comienza. No se trata de una sanción ni de una medida nueva, sino de un requisito operativo que se aplica en cada control migratorio.

En los aeropuertos del país, la verificación es doble. Primero, las aerolíneas revisan que el pasajero cumpla con la documentación exigida por el destino. Luego, en el control de Migración Colombia, se valida la autenticidad, vigencia y estado del pasaporte. Si algo falla en cualquiera de esos dos filtros, el resultado es el mismo: el viajero no puede salir del país.

Atención viajeros: los pasaportes que cumplan con estas condiciones no podrán salir del país

Para cualquier viaje internacional, Colombia exige la presentación de un pasaporte válido y en vigor. Este requisito responde tanto a normas internas como a acuerdos internacionales que regulan el tránsito de personas entre países.

En términos concretos, si el pasaporte está vencido, deteriorado o no cumple con las condiciones de lectura, el pasajero no podrá completar el proceso migratorio. A esto se suma una exigencia frecuente en destinos internacionales: que el documento tenga una vigencia mínima de entre 3 y 6 meses al momento del ingreso.

Este punto es clave porque genera una situación habitual. Muchos viajeros creen que pueden salir del país mientras el pasaporte no esté vencido, pero ignoran que el destino puede exigir un margen adicional. En esos casos, la consecuencia es directa: el embarque se rechaza antes incluso de llegar al control migratorio.

El problema no suele ser un pasaporte completamente vencido, sino uno próximo a vencer. Villamilk

¿Dónde le pueden frenar el viaje?

El primer filtro ocurre en el check-in. Las aerolíneas verifican que el pasajero cumpla con todos los requisitos del país de destino, incluido el estado del pasaporte. Si el documento no es válido o no tiene la vigencia suficiente, la compañía puede denegar el embarque para evitar sanciones internacionales.

Si el viajero supera esa instancia, el segundo control es el de Migración Colombia. Allí se revisa la documentación de manera oficial. Cualquier irregularidad puede derivar en la imposibilidad de autorizar la salida del país, incluso con el pasaje emitido y el equipaje despachado.

Este doble control es el que, en la práctica, define el viaje. No hay margen de interpretación ni excepciones operativas: si el documento no cumple, el proceso se detiene.

Este es el error más común que deja a miles sin viajar

El problema no suele ser un pasaporte completamente vencido, sino uno próximo a vencer. Este es el error más frecuente entre los viajeros internacionales.

Muchos países, incluidos destinos habituales para colombianos como los de la Unión Europea, exigen que el pasaporte tenga una vigencia mínima posterior a la fecha de salida prevista. No cumplir con ese requisito implica quedar fuera del viaje, aunque el documento siga siendo válido en Colombia.

A este escenario se suma otro factor: la postergación del trámite de renovación. En contextos de alta demanda, conseguir turno puede demorar varios días o semanas, lo que deja a muchos viajeros sin tiempo para regularizar su situación antes del viaje.

La conclusión no está en una norma que prohíba viajar, sino en cómo funciona el sistema. No renovar el pasaporte no genera una sanción directa, pero sí tiene una consecuencia inmediata: el viaje no se realiza.