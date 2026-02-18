Estados Unidos cuenta con uno de los aviones más grandes del mundo, una verdadera hazaña de la ingeniería moderna. Con tres pisos de altura y un diseño pensado para trasladar cargas récord, este gigante aeronáutico es considerado uno de los mayores orgullos nacionales. El avión tiene un compartimento de carga que puede albergar vehículos, maquinaria pesada e incluso piezas industriales de gran tamaño. Su capacidad récord permitirá transportar hasta 200 toneladas en un solo vuelo, superando a cualquier aeronave existente. El avión combina tecnología de última generación con sistemas de navegación avanzados que permiten operar desde pistas semi-preparadas. Además, su tren de aterrizaje robusto y la distribución de motores aseguran estabilidad incluso en condiciones extremas. Gracias a su capacidad, podrá ser utilizado en proyectos de infraestructura remota, transporte industrial y misiones humanitarias en zonas de difícil acceso. Se prevé que su entrada en operación mejore significativamente la logística en múltiples sectores. La empresa responsable del desarrollo, Radia, asegura que el avión estará listo para vuelos de prueba a finales de 2026 y espera iniciar operaciones comerciales en 2027, según informó el medio de comunicación EuroNews.