El Gobierno compró 17 aviones de guerra Gripen a Suecia: costarán 16,5 millones

Gustavo Petro confirmó la histórica compra de 17 aviones de guerra Gripen a Suecia que reemplazará a la vieja flotilla de aviones Kfir.

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Se formalizó la compra de aviones de guerra Gripen a Suecia, constituyendo un acuerdo esencial dentro del proceso de modernización de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Aunque el contrato fue firmado en 2025, su ejecución se proyecta a largo plazo, previéndose entregas escalonadas que favorecerán la renovación gradual de la flota de combate. Los modelos adquiridos pertenecen a la serie Gripen E/F, considerada una de las más avanzadas en la región.

La compra se venía evaluando desde hacía más de una década y finalmente se consolidó luego de múltiples análisis financieros y técnicos. El Gobierno comunicó que el proyecto tendrá una ejecución gradual, con pagos distribuidos y estrictos controles de supervisión.

Con el anuncio oficial, se dio inicio a la planificación de los cronogramas técnicos, las capacitaciones y el soporte logístico necesarios para operar los nuevos sistemas. Este tipo de adquisiciones comprende entrenamiento, mantenimiento especializado y colaboración entre ambas naciones.

Entre 2026 y 2032, Colombia comenzará a recibir los nuevos cazas, en un proceso que estará supeditado a las fases de fabricación, pruebas, certificación y entrega definidas por Saab, la empresa sueca fabricante del Gripen.

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Según el cronograma publicado después de la firma del contrato, las primeras unidades del Gripen E/F están programadas para ser entregadas a partir de 2026 y los últimos aviones se espera que lleguen en 2032. Este enfoque escalonado facilita el ajuste de infraestructura, la capacitación de pilotos y la adaptación de bases aéreas, todo ello sin interrumpir la operación actual.

La implementación de estos modelos permitirá una sustitución gradual de los Kfir, los cuales están en la etapa final de su vida operativa. Las autoridades han indicado que los nuevos sistemas aumentarán las capacidades de defensa, vigilancia y respuesta ante amenazas aéreas.

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Qué implica el acuerdo con Suecia

El acuerdo incluye no únicamente aeronaves, sino también sistemas de radar, armamento compatible, repuestos, capacitación y soporte técnico a largo plazo. Saab ha resaltado que el Gripen E/F es un caza de última generación que fusiona un bajo costo operativo con una notable maniobrabilidad y tecnología de vanguardia.

Adicionalmente, el acuerdo abarca la cooperación industrial y la transferencia de conocimientos. Si bien los detalles pueden variar según cada fase, Colombia tiene como objetivo fortalecer las capacidades locales para el mantenimiento y el soporte técnico en los años venideros.

Contenido del paquete de entrega

El proyecto contempla lo siguiente:

Entrenamiento especializado para pilotos y técnicos.

Sistemas de simulación para prácticas avanzadas.

Equipamiento de soporte terrestre y repuestos iniciales.

Asistencia técnica de Saab durante los primeros años de operación.

Actualizaciones de software y mantenimiento programado.

Según lo informado, el alcance del proyecto es notable.