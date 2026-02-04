Con más de 32 kilómetros sobre la bahía de Manila, el proyecto apunta a reducir trayectos de hasta cinco horas a menos de una. (Fuente: Representación del puente - Archivo)

El Bataan–Cavite Interlink Bridge es uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de Filipinas, diseñado para conectar las provincias de Bataan y Cavite a través de un puente marítimo de aproximadamente 32,15 kilómetros sobre la bahía de Manila. El gobierno filipino confirmó que la construcción de este megapuente comenzará antes de que termine 2025, marcando un hito en la conectividad regional.

Una vez finalizado, este puente reducirá radicalmente el tiempo de viaje en uno de los corredores más transitados del país: hoy en día el trayecto entre Mariveles (Bataan) y Naic (Cavite) puede tomar alrededor de cinco horas, pero con el nuevo enlace se espera que ese recorrido se complete en tan solo 30 a 45 minutos.

El proyecto, que ya superó la fase de diseño de ingeniería detallada y obtuvo financiamiento internacional, forma parte del plan de desarrollo nacional Build Better More y se considera un motor para potenciar el comercio, el turismo y la integración económica entre regiones cercanas a Metro Manila.

¿Cómo será el puente y qué características tendrá?

El megapuente Bataan–Cavite Interlink Bridge se proyecta como una estructura de cuatro carriles que conectará Barangay Alas-asin en Mariveles (Bataan) con Barangay Timalan en Naic (Cavite), cruzando Manila Bay a lo largo de 32.15 km.

El megapuente tendrá cuatro carriles y más del 80 % de su extensión se construirá sobre el mar, convirtiéndose en una de las obras de infraestructura más ambiciosas del país. DPWH

La obra incluirá dos puentes principales con tramos soportados por cables —el North Channel Bridge y el South Channel Bridge— además de viaductos marinos y carreteras de acceso en ambos extremos. Aproximadamente el 80 % de su longitud se extenderá sobre el mar, lo que lo ubicará entre los puentes marítimos más largos del mundo.

¿Cuándo comenzará y cómo se financia el proyecto?

El gobierno filipino ha confirmado que la construcción del puente comenzará antes de finalizar 2025, con trabajos iniciales en los accesos terrestres y luego la edificación de los tramos principales sobre la bahía.

El proyecto está siendo financiado mediante préstamos multilaterales, principalmente con aportes del Asian Development Bank (ADB) y el Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), que proporcionan tramos de financiamiento dentro de un esquema estructurado para cubrir los costos de construcción.

Autoridades estiman que la nueva conexión reducirá los tiempos de viaje entre Bataan y Cavite de varias horas a apenas 30–45 minutos, con impacto directo en la movilidad y el comercio. DPWH

¿Qué impacto tendrá en el tiempo de viaje y la movilidad regional?

Hoy en día, el viaje entre Bataan y Cavite puede tomar alrededor de cinco horas en carretera debido a las rutas alrededor de la bahía y el tráfico en la región. Con la finalización del puente, este tiempo se reducirá a aproximadamente 30–45 minutos, lo que facilitará enormemente la movilidad de personas y mercancías.

Además, se espera que la nueva conexión mejore la integración de Bataan y Cavite con el área metropolitana de Manila y otras regiones clave, lo que generará oportunidades económicas y posibles beneficios para el transporte, el comercio y el turismo.

¿Qué beneficios económicos y sociales se esperan?

El Bataan–Cavite Interlink Bridge no solo acortará distancias, sino que también se perfila como un catalizador de desarrollo regional. Autoridades locales y nacionales han señalado que la infraestructura contribuirá a atraer inversiones, dinamizar el comercio y estimular el turismo, especialmente en áreas galardonadas por su potencial económico.

Se proyecta que la obra creará miles de empleos durante su construcción y fomentará actividades relacionadas en sectores industriales y logísticos tras su apertura, además de favorecer la conexión entre regiones densamente pobladas en Luzón.