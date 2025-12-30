Nueva EPS confirmó que la entrega de medicamentos que estaba a cargo de Colsubsidio Salud quedará en manos de nuevos gestores farmacéuticos desde el 1 de enero de 2026. (Fuente: Archivo)

La Nueva EPS confirmó quiénes serán los nuevos encargados de la entrega de medicamentos a sus afiliados, luego de que Colsubsidio Salud anunciara que dejará de dispensar tratamientos a partir del 1 de enero de 2026.

La entidad aseguró que el cambio busca garantizar la continuidad de los tratamientos para más de 1,6 millones de afiliados, así como fortalecer el sistema de dispensación farmacéutica y evitar la dependencia de un solo gestor.

Qué pasará con la entrega de medicamentos desde enero de 2026

Hasta el 31 de diciembre de 2025, la entrega de medicamentos continuará realizándose con normalidad en los puntos habilitados de Colsubsidio Salud. A partir del inicio de 2026, la responsabilidad pasará directamente a la red de gestores farmacéuticos definidos por la Nueva EPS.

Según explicó la EPS, la continuidad de los tratamientos será gestionada de manera directa por la entidad, que activó un plan de contingencia para atender posibles afectaciones durante el proceso de transición.

Los nuevos operadores definidos deberán garantizar la entrega de medicamentos a los afiliados de Nueva EPS en los departamentos donde antes operaba Colsubsidio Salud.

Cuáles son los nuevos gestores farmacéuticos de Nueva EPS

De acuerdo con la información oficial, la dispensación de medicamentos quedará a cargo de los siguientes operadores farmacéuticos: Cafam, Medic, Discolmets, Audifarma, Farmedicall y Tododrogas.

Estos gestores deberán garantizar la entrega de medicamentos en los 11 departamentos del país donde Colsubsidio tenía asignados 1.642.000 afiliados, entre los que se encuentran Cundinamarca y Bogotá, Antioquia y Medellín, Valle del Cauca, Quindío, Huila, Tolima y Boyacá, entre otros.

Cómo será la transición y la habilitación de nuevos puntos

La Nueva EPS informó que los nuevos operadores ya iniciaron la habilitación gradual de los puntos de dispensación, con el objetivo de consolidar el nuevo esquema en el menor tiempo posible.

En caso de ser necesario, los gestores farmacéuticos podrán habilitar nuevas sedes para cubrir la demanda. La EPS indicó que las direcciones, horarios y modalidades de entrega serán informadas a los afiliados una vez el proceso quede definido contractualmente, a través de los canales oficiales.