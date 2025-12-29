Las lluvias y los vientos volverán a ser protagonistas en varias regiones (Fuente: archivo).

Colombia vivirá un lunes 29 de diciembre con un panorama climático movido, en el que más de 10 departamentos registrarán lluvias intensas, chubascos tormentosos y vientos moderados, especialmente durante la tarde y la noche. El comportamiento atmosférico estará dominado por alta humedad, nubosidad variable y un incremento progresivo de la inestabilidad, justo en la recta final del año.

Aunque la mañana tendrá algunos periodos secos, el pronóstico indica que las precipitaciones se reactivarán con fuerza hacia el final del día, acompañadas de tormentas eléctricas aisladas y sensación térmica elevada.

¿Cuáles son los departamentos más afectados por las lluvias este lunes 29 de diciembre?

Las lluvias más frecuentes y los vientos más notorios se concentrarán en:

Región Caribe:

Atlántico, Bolívar, Magdalena, Cesar y Córdoba, con chubascos intermitentes y vientos del norte.

Región Andina:

Antioquia, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca y Boyacá, donde se esperan lluvias en horas de la tarde y noche, además de ráfagas moderadas.

Región Pacífica:

Valle del Cauca y Chocó, con alta probabilidad de tormentas eléctricas.

Región Orinoquía y Amazonía:

Sectores de Meta, Guaviare y Amazonas, con precipitaciones dispersas y cielos mayormente nublados.

Lluvias intensas y fuertes vientos en más de 10 departamentos: así estará el clima durante el último lunes de 2025.

¿A qué horas se esperan las lluvias más fuertes durante el último lunes del año?

El comportamiento del día será escalonado:

Madrugada: cielo parcialmente nuboso, ambiente cálido y vientos suaves.

Mañana: lluvias débiles y pasajeras en algunos sectores, sin descartar lloviznas.

Tarde: aumento de nubosidad, calor intenso y sensación térmica superior a los 30 °C.

Noche: mayor probabilidad de chubascos tormentosos, con actividad eléctrica y lluvias más intensas.

Las lluvias más fuertes se esperan entre las 7:00 p. m. y las 11:00 p. m., cuando se reactiven los sistemas de tormenta.

¿Cómo estarán las temperaturas y los vientos este lunes en Colombia?

Durante el lunes 29 de diciembre se prevén:

Temperaturas máximas cercanas a los 30 °C.

Mínimas alrededor de los 22 °C.

Sensación térmica que podría superar los 33 °C en horas de la tarde.

Vientos del norte entre 7 y 22 km/h, con ráfagas más intensas en zonas abiertas.

Estas condiciones favorecerán el desarrollo de tormentas en la noche.

¿Habrá tormentas eléctricas para el cierre del día?

Sí. El pronóstico indica chubascos tormentosos nocturnos, especialmente en zonas urbanas y rurales de la región Andina y Caribe. Estas tormentas podrían venir acompañadas de lluvias intensas de corta duración, descargas eléctricas y reducción de la visibilidad en carretera.